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運動員｜9歲天才泳手被拒參與錦標賽　方力申炮轟泳總漠視運動員利益

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 30 分鐘前

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方力申發文炮轟中國香港游泳總會，對其聲明表示震怒及失望。（資料圖片）

前香港游泳代表方力申所開辦的泳會旗下一名9歲男學生本地賽事獲得優異成績，卻因所屬泳會級別不夠高而無緣錦標賽。方力申今日（7日）再發文炮轟中國香港游泳總會，對其聲明表示震怒及失望，斥責泳總只顧及維護總會制度，漠視運動員利益。

方力申早前接受訪問時指，該名男童在8歲時參加分齡賽100米自由式已獲得第一名，亦符合參與本地錦標賽資格，惟在報名時卻被泳總通知其泳會只是泳總轄下的「競賽屬會」，泳手不得報名參加錦標賽。

泳總上周五（5日）發聲明表示，過去兩年有競賽屬會順利晉升成為觀察屬會，因此不存在打壓任何一個屬會的說法。而因參加錦標賽的屬會約有40多個，競爭激烈，為屬會爭取年度積分的重要環節，泳員的排名將直接影響觀察屬會及正式屬會的晉升機會。如開放讓所有34個競賽屬會參加錦標賽，將影響該會的屬會計分機制。

方力申今日回應表示，對泳總的聲明表示震怒及失望，指其答非所問，本末倒置。只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。

他重申，從來沒有要求將他的泳會由「競賽屬會」，升級成「觀察屬會」，又曾去信建議，「競賽屬會」之泳手在錦標賽中所得到的分數將不被計算，避免影響其他屬會的「資源分配」。方力申稱，游泳本應該是以成績作準則的運動，而不是以泳手所屬的泳會類別作準則，基於這個原因，他建議總會應該考慮一條「出路」給予這一類泳會的泳手。

方力申引述泳總稱，泳總會將其意見轉交專責小組對日後游泳屬會的發展作出檢閱，但就未能保證在今年11月舉行的錦標賽截止報名前得到答案。

方力申感嘆，對於小朋友發展，每一年都是很重要的，該泳手已經錯過年頭的錦標賽，就再也不能錯過年底的錦標賽。

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