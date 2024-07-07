  • 31°C
香港時間 : 2024707日 (日) 20:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

顧紀筠由香港仔徙置區住到半山豪宅　曾用Hermès盒砌成聖誕樹

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

顧紀筠任《拍檔食堂》嘉賓。

由方力申、黃翠如主持TVB節目《拍檔食堂》，今晚（7月7日）由名廚黃永幟（幟哥）、星級美食家顧紀筠（顧老闆）、譚俊彥及周汶錡任座上客，與兩位主持一同品嚐華麗盛宴。

八對「廚房拍檔」分別是龔嘉欣與酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）、徐榮與酒店助理主廚譚詠儀（小儀）、張曦雯與西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy）、蕭正楠與私房菜行政總廚張東正（Charles）、梁競徽與酒店行政總廚邵德龍（Ronald）、陳煒與餐廳行政總廚譚以健（Ken）、黎諾懿與法國菜餐廳行政總廚沈依紅（Esther）及滕麗名與餐廳行政總廚莫佑，眾人聯手打造獨一無二的主題菜單「我們的香港」，由頭盤至甜品均富香港特色。

孝順父母丨子女總說等賺到錢就帶父母去旅行 顧紀筠： 有時好日子未到父母已不在

（左起）周汶錡、譚俊彥、顧紀筠、黃永幟。

蘭桂坊代表香港夜生活

負責頭盤的三大組合：龔嘉欣與Bosco、徐榮與小儀、張曦雯與Eddy，分別炮製代表深井的荔枝木煙燻鵝鬆多士、中環蘭桂坊的「淺嚐」及香港仔海鮮大拼盤及海龍皇湯。

當中最能代表香港夜生活的蘭桂坊，徐榮和小儀用6種酒製作出3款涼食和3款溫食，其中陳年花雕燒遼參獲有「地獄判官」之稱的幟哥大讚：「做得好好，花雕個味入晒去遼參度。」

周汶錡指，Burgundy慢煮白玉讓她憶起以前到蘭桂坊喝的雞尾酒，譚俊彥則直言六款都很喜歡：「相信食咗呢個頭盤，成個晚餐大家會食得好開心。」

徐榮

顧老闆兒時住徙置區

而張曦雯和Eddy的香港仔海鮮大拼盤及海龍皇湯，讓顧老闆憶起兒時曾居住位於香港仔的徙置區，品嚐時特別感受到一份情懷。

顧老闆說：「我出世嗰日，屋企冧咗木屋，搬咗去香港仔嘅徙置區。我哋由細到大聞到海鮮味，嗰度就係海鮮批發市場，所以今日帶咗個回憶，但好高級嘅感覺畀我。」

不過當然今時不同往日，現在顧紀筠住豪宅，身為Hermès忠粉的她不時到專門店入貨，家中有不少收藏品，更曾用大批Hermès禮物盒砌成聖誕樹放在大宅內，令人羨慕。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
產後坐月｜新手哺乳媽媽必學4招極速上奶　中醫食療專家教煲催乳湯水

多歲半山置業

其實顧紀筠在11歲時因做鞋廠生意的父親生意失敗遷居香港仔田灣邨，由於母親前往澳洲打工、父親上班，她就要負起煮飯洗衫兼照顧弟弟的責任。

她在中五畢業後到珠寶批發行任職銷售員，後來再加入麗的電視，她曾接受《經濟日報》專訪有提到：「那年代，很少人喜歡做主持，無興趣、好難紅、好多要求等，所以我做很多show，可以一日『出街』4、5個節目，都是由我主持。」

全靠「人棄我取」這幾個字，顧紀筠殺出一條血路，加上勤力密密開工，天道酬勤，在廿多歲就為家人在半山置業，於90年代已成功賺人生第一桶金。

顧紀筠曾歷兩段婚姻，在1986年與從事資訊科技業龍厚殷結婚，於1986年產下一子，在1991年離婚。直至2003年，她再婚嫁給美國思科系統全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒，婚後翌年全面投身商界至今。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

明星豪宅丨馬海倫過新年曝光半山豪宅　隱形富婆被指擁半億物業：其實唔止
12:00 2024/02/19
明星豪宅丨馬海倫過新年曝光半山豪宅　隱形富婆被指擁半億物業：其實唔止
【最強繼母】分享20年前婚照願幸福到老　顧紀筠視陳浚霆如己出：下半生互相扶持
11:56 2023/10/13
【最強繼母】分享20年前婚照願幸福到老　顧紀筠視陳浚霆如己出：下半生互相扶持
芭比丨去年Hermès聖誕樹引討論　顧紀筠再晒私伙逾百限量Barbie同樣吸睛
11:27 2023/12/12
芭比丨去年Hermès聖誕樹引討論　顧紀筠再晒私伙逾百限量Barbie同樣吸睛

你可能感興趣

明星豪宅丨馬海倫過新年曝光半山豪宅　隱形富婆被指擁半億物業：其實唔止
12:00 2024/02/19
明星豪宅丨馬海倫過新年曝光半山豪宅　隱形富婆被指擁半億物業：其實唔止
【最強繼母】分享20年前婚照願幸福到老　顧紀筠視陳浚霆如己出：下半生互相扶持
11:56 2023/10/13
【最強繼母】分享20年前婚照願幸福到老　顧紀筠視陳浚霆如己出：下半生互相扶持
芭比丨去年Hermès聖誕樹引討論　顧紀筠再晒私伙逾百限量Barbie同樣吸睛
11:27 2023/12/12
芭比丨去年Hermès聖誕樹引討論　顧紀筠再晒私伙逾百限量Barbie同樣吸睛
顧紀筠 豪宅 Hermes 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書
IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書
IB放榜｜森美子女沒有遺傳ADHD　女兒成IB榜眼兒子成港大醫科生
IB放榜｜森美子女沒有遺傳ADHD　女兒成IB榜眼兒子成港大醫科生
急症室最長等候時間（07月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月07日 時間16:05）
IB放榜｜森美女兒考獲44分成IB榜眼　森美育兒法：教女要寵上天
IB放榜｜森美女兒考獲44分成IB榜眼　森美育兒法：教女要寵上天
IB狀元｜IB狀元爸爸是教育界公職王　公職履歷長過水蛇春貢獻甚大
IB狀元｜IB狀元爸爸是教育界公職王　公職履歷長過水蛇春貢獻甚大