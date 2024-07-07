顧紀筠由香港仔徙置區住到當山豪宅　曾用Hermès盒砌成聖誕樹

▲ 顧紀筠任《拍檔食堂》嘉賓。

由方力申、黃翠如主持TVB節目《拍檔食堂》，今晚（7月7日）由名廚黃永幟（幟哥）、星級美食家顧紀筠（顧老闆）、譚俊彥及周汶錡任座上客，與兩位主持一同品嚐華麗盛宴。

八對「廚房拍檔」分別是龔嘉欣與酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）、徐榮與酒店助理主廚譚詠儀（小儀）、張曦雯與西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy）、蕭正楠與私房菜行政總廚張東正（Charles）、梁競徽與酒店行政總廚邵德龍（Ronald）、陳煒與餐廳行政總廚譚以健（Ken）、黎諾懿與法國菜餐廳行政總廚沈依紅（Esther）及滕麗名與餐廳行政總廚莫佑，眾人聯手打造獨一無二的主題菜單「我們的香港」，由頭盤至甜品均富香港特色。

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▲ （左起）周汶錡、譚俊彥、顧紀筠、黃永幟。

蘭桂坊代表香港夜生活

負責頭盤的三大組合：龔嘉欣與Bosco、徐榮與小儀、張曦雯與Eddy，分別炮製代表深井的荔枝木煙燻鵝鬆多士、中環蘭桂坊的「淺嚐」及香港仔海鮮大拼盤及海龍皇湯。

當中最能代表香港夜生活的蘭桂坊，徐榮和小儀用6種酒製作出3款涼食和3款溫食，其中陳年花雕燒遼參獲有「地獄判官」之稱的幟哥大讚：「做得好好，花雕個味入晒去遼參度。」

周汶錡指，Burgundy慢煮白玉讓她憶起以前到蘭桂坊喝的雞尾酒，譚俊彥則直言六款都很喜歡：「相信食咗呢個頭盤，成個晚餐大家會食得好開心。」

▲ 徐榮

顧老闆兒時住徙置區

而張曦雯和Eddy的香港仔海鮮大拼盤及海龍皇湯，讓顧老闆憶起兒時曾居住位於香港仔的徙置區，品嚐時特別感受到一份情懷。

顧老闆說：「我出世嗰日，屋企冧咗木屋，搬咗去香港仔嘅徙置區。我哋由細到大聞到海鮮味，嗰度就係海鮮批發市場，所以今日帶咗個回憶，但好高級嘅感覺畀我。」

不過當然今時不同往日，現在顧紀筠住豪宅，身為Hermès忠粉的她不時到專門店入貨，家中有不少收藏品，更曾用大批Hermès禮物盒砌成聖誕樹放在大宅內，令人羨慕。

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多歲半山置業

其實顧紀筠在11歲時因做鞋廠生意的父親生意失敗遷居香港仔田灣邨，由於母親前往澳洲打工、父親上班，她就要負起煮飯洗衫兼照顧弟弟的責任。

她在中五畢業後到珠寶批發行任職銷售員，後來再加入麗的電視，她曾接受《經濟日報》專訪有提到「那年代，很少人喜歡做主持，無興趣、好難紅、好多要求等，所以我做很多show，可以一日『出街』4、5個節目，都是由我主持。」

由於勤力，她在廿多歲就為家人在半山置業，於90年代就已成功賺人生第一桶金。

顧紀筠曾歷兩段婚姻，在1986年與從事資訊科技業龍厚殷結婚，於1986年產下一子，在1991年離婚。直至2003年，她再婚嫁給美國思科系統全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒，婚後翌年全面投身商界至今。

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