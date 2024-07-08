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人工智能｜小學推AI及電子樂器學編曲　冀鼓勵學生打破框框接觸音樂創作

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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大坑東宣道小學夥本地獨立音樂平台JamintheRoom，將AI及電子樂器帶入小學。（梁偉榮攝）

人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT掀起全球熱潮，大坑東宣道小學夥本地獨立音樂平台JamintheRoom（JITR），將AI及電子樂器帶入小學，一棄以往「背誦式」學習樂器及樂理方法，讓小學生學習作詞及編曲，打破舊有框框。校方稱，AI的輔助令創作的門檻降低，鼓勵學生接觸及嘗試音樂創作，發揮潛能，未來或會將AI元素加入音樂科常規課程。

JITR目前為大坑東宣道小學12名小五學生提供8次課堂，3名學生一組，每組學生需利用AI，初步撰寫一份歌詞以及製作歌曲的計劃書，導師團隊會利用他們生成的歌詞及和弦組合， 為學校創作新學年的校慶主題曲。

大坑東宣道小學校長劉雪綸指，校方早已在藝術、中文等科目加入AI元素，包括以ChatGPT生成圖片，今年則希望打破舊有框框。劉雪綸指，現時小學音樂課程以音樂鑒賞為主，作曲、編曲的知識較高階，除非學生有學樂器，否則很少接觸樂理相關知識。她指，一般人可能認為創作、編曲等本身需要具備很高的音樂造詣或水平，但科技的幫助讓創作普及，亦讓門檻降低，因此校方希望透過AI於音樂創作方面幫助學生，提升他們的自信心。

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JITR總監宋凌峰亦指，傳統學習音樂首先會練習有關技術，以背誦式，或彈奏傳統音樂作品為主，「好多小學畢業可能已經有8級琴，但可能都未接觸過編曲，技術上未必靈活到用唔同chord（和弦）擺落編曲到」。他舉例指，學生可能對和弦有基本認識，惟只懂一、兩種樂器及缺乏樂理知識，令編曲變得困難，如可以ChatGPT輔助，生成和弦，配合電子樂器，即可進行簡單的編曲，形容是「完全顛覆咗傳統學樂器嘅做法」。

宋凌峰指，希望藉課堂打破小學生對學樂器既有印象，在電子樂器及AI輔助下「發覺好似冇想像中咁難，容易行咗第一步」。宋凌峰指，留意到學生嘗試過電子樂器編曲後「很興奮」，想繼續嘗試自己創作旋律。以一首兩三分鐘的歌為例，每組學生在兩堂內已可做到8至12首歌的編曲，宋凌峰感到驚訝之餘，又感嘆原來只要過一過這個門檻，以ChatGPT幫忙，學生便可以進步很多。

被問到會否擔心學生依賴AI、忽略學習樂理的重要性，劉雪綸指，課堂旨在讓學生知道，AI是擔當協助及提升的角色，不能完全抄襲或取代創作，又指創作樂曲最重要是感覺和感受，這些都是AI不能取代的。她又指，學生在家中有機會接觸AI相關資訊，倒不如將其帶入學校，正確教導學生正確使用有關工具，包括知識產權、保護私隱等問題。劉雪綸稱，今次課堂是一個試驗，如果校方覺得小朋友能應付，未來可能會在音樂科的課程加入有關內容。

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