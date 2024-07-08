數碼轉型｜數碼港資助中小企數碼轉型上限5萬　燒臘店增POS系統及小紅書賬號生意增3成

▲ 數碼港獲政府撥款5億元，接受餐飲業及零售業中小企申請三個類別的數碼科技方案組合。（吳穎嵛攝）

政府於今年財政預算案推出「數碼轉型支援先導計劃」，其中數碼港獲政府撥款5億元，接受餐飲業及零售業中小企申請三個類別的數碼科技方案組合，每家合資格及獲批中小企最多可獲資助項目總開支的 50%或5萬港元。有街坊燒臘店成功申請資助，引入銷售時點情報系統（POS），並於小紅書上推廣，生意較年初增3成。負責人指，電子支付系統減低員工工作量及出錯的機會，亦改善客人用餐的體驗。

「數碼轉型支援先導計劃」以一對一配對模式為中小企提供資助，協助他們應用現成的基礎數碼科技方案，善用科技減低成本及增加效率，加強競爭力。計劃採取先到先得形式，如計劃資助金額達到上限，後續所有申請將視為無效。計劃提供來自60間方案供應商、逾280個方案組合予餐飲業及零售業中小企選擇，料最少8,000間合資格中小企受惠。

新合成燒臘飯店屹立佐敦40多年，為順應電子支付的潮流，透過「數碼轉型支援先導計劃」申請聯蜂科技數碼科技方案，包括「EFTPAY支付集成店內舖POS – 基本計劃」 及小紅書網上推廣，希望透過QR Code點餐及網上支付功能，可以增加落單及銷售效率。合夥人黃枷淏形容，燒臘飯店是很「地茂」的餐廳，講求速度快，店內的員工大部分是已上年紀的姨姨，單靠人手落單難免會出錯。他指，燒臘飯店放工時間的人流最多，兩小時可有過百張「斬料」單，自助點餐大大減低員工工作量及出錯的機會。黃枷淏又指，以往店內使用手寫落單，難以計算營業額，「唔知今個月最好賣係咩，有咩冇咁好賣」，新增POS系統後，可清晰知道那些產品表現較好、或營業額下跌的原因。

店舖鄰近高鐵站，受內地客歡迎。黃枷淏指，內地客習慣使用電子點餐，「佢地真係唔慣大聲嗌唔該，就咁坐喺到等」，現時可避免文化及語言上差異，改善客人用餐的體驗。電子菜單亦提供英文及泰文選項，方便來自其他國家的旅客。除POS系統外，聯蜂科技亦為新合成於小紅書上推廣，生意較年初增3成。

黃枷淏指，一開始其實未必想走出第一步建立電子支付系統，在成本高及市道差的情況下，要額外付一筆錢會有點卻步，但有資助的情況下覺得可以試試。他透露，用了5位數安裝系統及於小紅書推廣，計劃則資助了一半。

位於尖沙咀的潮州菜中菜館的潮汕莊，透過「數碼轉型支援先導計劃」申請Roka Service綜合的餐飲和零售管理解決方案，包括 POS系統支持QR Code點餐、廚房訂單系統及人面識別的打卡系統等功能。潮汕莊總經理黃莉斯表示，以往餐廳一直使用傳統POS系統，需要拉線安裝，有一定工程成本，亦需要在店內才能查看當天的營業額。安裝新系統後，於手機應用程式上隨時都可以知道店內的運作情況，系統亦會記錄會員的消費記錄及積分，方便潮汕莊向他們發放優惠。

黃莉斯指，政府與通關後對餐飲業有不同程度的支援，認為政府明白業界的經營環境，期望未來會有更多政策支持餐飲業。

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