中環充氣展風波│政府每月收租98.8萬元不規管創意　發展局：場地租約到期將重新招標

▲ 發展局最新回應查詢時表示，政府正按程序將活動場地的短期租約重新招標。（資料圖片)

正在中環海濱展出的「中環夏誌」5個世界奇蹟的白色充氣裝置，近日開放參觀後引起爭議。充氣裝置原創作者、亞美尼亞AI藝術家Joann早前批評展品醜樣，主辦方製成實物後未有徵求她同意就展出，主辦方回應指一直與原創者保持聯絡，展覽會繼續舉行。發展局最新回應查詢時表示，場地由承租人營運，活動詳情應由承租人自行決定，政府不宜過度規管；政府正按程序將活動場地的短期租約重新招標。

Joann上周六回覆香港傳媒查詢時，批評展品醜陋（very ugly）、比例不太好（not well proportionated），要求停止展覽。主辦方Central Venue Management發聲明回應指，一直透過電郵與Joann報告活動進度，對方表示高興看到一切順利進行，重申Joann沒有參與製作過程，亦未要求展出前先獲其批准，強調「中環夏誌」及常駐節目「充氣奇蹟」將如期舉行。又指此項目甚受遊人歡迎，首兩天已有6,000人次入場。

發展局表示，政府自2014年起以短期租約招標方式，把中環部分海濱場地租予私營機構營運中環海濱活動空間 ，2016年重新招標，現時每月租金為98萬8千元 。

局方表示，承租人在符合法規後，應自行決定場地布置等，政府不宜過度規管，讓承租人有發揮創意空間。海濱事務委員會對中環海濱活動空間場地的日常營運，包括活動安排等，並無直接管理的責任。

局方又指，按照政府因新冠疫情推出的支援措施及受到位於中環海濱的鐵路工程影響，政府延長了該短期租約的固定租期，而政府正按程序將該短期租約重新招標。

政府作為業主，會確保承租人營運場地符合租約條款，以及履行承租人的責任，包括開放予公眾參與的活動次數是否符合租約規定。

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