文物保存丨太古歷史檔案中心引入科技保育　數碼化雲遊真跡

▲ 太古歷史檔案中心總監施清表示，由太古旗下公司及員工家屬捐贈，收集到大量太古發展相關文本及藏品。（彭大偉攝）

近年不少藝術館及博物館都將展覽及藏品數碼化，參觀者可「雲遊」穿越時空。設有歷史檔案中心的太古集團，近年將落戶鰂魚涌發展逾150年歷史，逾千件藏品陸續以數碼方式保存，中心更設有AR擴增實境，按原方位重現開埠初期鰂魚涌工業城面貌。檔案中心設有導賞團，學校及其他團體均可預約參觀。

歷史檔案及文物保存，近年亦引入創新科技。太古集團2021年於鰂魚涌太古坊開設第二間太古歷史檔案中心，早在2015年在船塢里開設首間檔案中心。太古歷史檔案部總監施清表示，中心由本港及亞洲的太古子公司徵集不少歷史文本及藏品，設有24小時控制溫度及濕度的檔案室，保存大量真跡，亦製成數碼檔案保存及展示。

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由船塢至航空業 76年前單程機票2千元

施清指，太古集團1816年在英國成立，第二代掌舵人John Samuel Swire ，21歲承繼父親生意，先在1866年在41歲時到上海開設計「太古洋行」，從事貿易代理，至1872年更開設輪船公司，做航運貿易。直至1870年，太古集團來香港首設辦事處，並在1900年選址當時仍是漁村的鰂魚涌，開設太古船塢，為旗下輪船維修。檔案館獲退休船長的子女捐贈一批當時的珍貴照片，見到當年興建船塢的巨大工程。

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二戰後，太古將業務由輪船貿易及維修，拓展至航空業，1947年開設太平洋飛機修理補給公司，亦即現時港機工程的前身。而現時本地龍頭航空公司「國泰航空」，早在1945年由2名退役機師成立，利用美國退役軍機Betsy，到上海從事空運；至1948年被太古收購45％股權，並取得管理權至今，發展為客運及貨運業務。

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中心除了收藏國泰復古旅行袋，更有不少當年的機票、機上安全指南等。其中一張由香港往澳洲的機票，顯示單程票價2,200元，足見機位矜貴，「當時任職經理才300元月薪，打工仔月薪才200元。」她說，機票相當於近1年薪金；而現時往澳洲8小時直航，當年要轉機，航程共30小時。另外，又收藏印刷廣告，展示當時已有空運生蠔。

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煉糖廠至可樂廠 全球最高裝瓶廠

檔案中心亦展示太古另一方面的業務，1881年於鰂魚涌開設煉糖廠。施清表示，由於當時市場糖的需求，太古開設煉糖廠，1884年投產，由於生產糖，加上自設水庫，太古開展汽水裝瓶業務，1965年收購煉糖廠毗鄰的香港汽水廠，83年原址重建17層的可口可樂裝瓶廠，至91年遷至高19層沙田廠房，同樣是全球最高裝瓶廠。

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施清指，雖然可口可樂推出不少周邊精品，但檔案中心空間有限，只有部分具里程碑意義的產品才選取收藏，「我們不是博物館，有些檔案會一件不漏保存，例如新聞稿、董事會的會議紀錄等，其他會作出篩選。」

鰂魚涌變身太古城 76年單位售18萬

至於現時61座太古城住宅及商埸，以及10座商廈組成的太古坊，是分別將70年代初結束煉糖廠和船塢改建而成，鰂魚涌亦由工業城變身為房地產項目。施清指，當年發展煉糖廠和船塢，為吸引工人，設太古小學提供免費教育，小社區有運動場、酒樓、泳池，甚至戲院。

其中，檔案中心收集到1976年太古城鄱陽閣的售樓書，現時逾千萬樓價，當年最貴一個678呎單位，售18.5萬元。

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巨型掛幛120年歷史 團隊修復展出

而鎮館之寶是一幅高4.5米的巨型掛幛，1906年廣州著名商行裕記號贈予太古，祝賀太古在廣州一個名為白蜆殼的地方，剛完成新碼頭及貨倉落成。掛幛已有120年歷史，當年拜神儀式後，運到英國，被存放在盒中近90年，掛幛上的絲綢和刺繡完好無缺，至1999年送返香港，展示於太古城中心一座寫字樓大堂；至2020年底，太古出售太古城中心一座，太古決定將掛幛收回，存放於太古歷史檔案中心保存。

施清說，經過專家團隊修復，邀請文物收藏及保育專家，以及檔案中心團隊合作，商討將掛幛安裝在大型支架上，放於櫥窗中展示，更會在展示才開燈，減少光線影響布料褪色。

去年歷史檔案中心接待逾4,000名訪客，包括新入職員工、大學及中學生研究、編寫歷史書的教授等，不同團體都有申請導賞參觀。施清說，下一步將探討用人工智能提升檔案中心的保存工作。

記者：吳雋妍

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