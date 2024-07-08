  • 30°C
香港時間 : 2024708日 (一) 07:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文物保存丨太古歷史檔案中心引入科技保育　數碼化雲遊真跡

社會

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

太古歷史檔案中心總監施清表示，由太古旗下公司及員工家屬捐贈，收集到大量太古發展相關文本及藏品。（彭大偉攝）

近年不少藝術館及博物館都將展覽及藏品數碼化，參觀者可「雲遊」穿越時空。設有歷史檔案中心的太古集團，近年將落戶鰂魚涌發展逾150年歷史，逾千件藏品陸續以數碼方式保存，中心更設有AR擴增實境，按原方位重現開埠初期鰂魚涌工業城面貌。檔案中心設有導賞團，學校及其他團體均可預約參觀。

歷史檔案及文物保存，近年亦引入創新科技。太古集團2021年於鰂魚涌太古坊開設第二間太古歷史檔案中心，早在2015年在船塢里開設首間檔案中心。太古歷史檔案部總監施清表示，中心由本港及亞洲的太古子公司徵集不少歷史文本及藏品，設有24小時控制溫度及濕度的檔案室，保存大量真跡，亦製成數碼檔案保存及展示。

點擊圖片放大
+2

由船塢至航空業　76年前單程機票2千元

施清指，太古集團1816年在英國成立，第二代掌舵人John Samuel Swire ，21歲承繼父親生意，先在1866年在41歲時到上海開設計「太古洋行」，從事貿易代理，至1872年更開設輪船公司，做航運貿易。直至1870年，太古集團來香港首設辦事處，並在1900年選址當時仍是漁村的鰂魚涌，開設太古船塢，為旗下輪船維修。檔案館獲退休船長的子女捐贈一批當時的珍貴照片，見到當年興建船塢的巨大工程。

點擊圖片放大

二戰後，太古將業務由輪船貿易及維修，拓展至航空業，1947年開設太平洋飛機修理補給公司，亦即現時港機工程的前身。而現時本地龍頭航空公司「國泰航空」，早在1945年由2名退役機師成立，利用美國退役軍機Betsy，到上海從事空運；至1948年被太古收購45％股權，並取得管理權至今，發展為客運及貨運業務。

點擊圖片放大

中心除了收藏國泰復古旅行袋，更有不少當年的機票、機上安全指南等。其中一張由香港往澳洲的機票，顯示單程票價2,200元，足見機位矜貴，「當時任職經理才300元月薪，打工仔月薪才200元。」她說，機票相當於近1年薪金；而現時往澳洲8小時直航，當年要轉機，航程共30小時。另外，又收藏印刷廣告，展示當時已有空運生蠔。

點擊圖片放大
+2

煉糖廠至可樂廠　全球最高裝瓶廠

檔案中心亦展示太古另一方面的業務，1881年於鰂魚涌開設煉糖廠。施清表示，由於當時市場糖的需求，太古開設煉糖廠，1884年投產，由於生產糖，加上自設水庫，太古開展汽水裝瓶業務，1965年收購煉糖廠毗鄰的香港汽水廠，83年原址重建17層的可口可樂裝瓶廠，至91年遷至高19層沙田廠房，同樣是全球最高裝瓶廠。

點擊圖片放大
+2

施清指，雖然可口可樂推出不少周邊精品，但檔案中心空間有限，只有部分具里程碑意義的產品才選取收藏，「我們不是博物館，有些檔案會一件不漏保存，例如新聞稿、董事會的會議紀錄等，其他會作出篩選。」

鰂魚涌變身太古城　76年單位售18萬

至於現時61座太古城住宅及商埸，以及10座商廈組成的太古坊，是分別將70年代初結束煉糖廠和船塢改建而成，鰂魚涌亦由工業城變身為房地產項目。施清指，當年發展煉糖廠和船塢，為吸引工人，設太古小學提供免費教育，小社區有運動場、酒樓、泳池，甚至戲院。

其中，檔案中心收集到1976年太古城鄱陽閣的售樓書，現時逾千萬樓價，當年最貴一個678呎單位，售18.5萬元。

點擊圖片放大

巨型掛幛120年歷史　團隊修復展出

而鎮館之寶是一幅高4.5米的巨型掛幛，1906年廣州著名商行裕記號贈予太古，祝賀太古在廣州一個名為白蜆殼的地方，剛完成新碼頭及貨倉落成。掛幛已有120年歷史，當年拜神儀式後，運到英國，被存放在盒中近90年，掛幛上的絲綢和刺繡完好無缺，至1999年送返香港，展示於太古城中心一座寫字樓大堂；至2020年底，太古出售太古城中心一座，太古決定將掛幛收回，存放於太古歷史檔案中心保存。

施清說，經過專家團隊修復，邀請文物收藏及保育專家，以及檔案中心團隊合作，商討將掛幛安裝在大型支架上，放於櫥窗中展示，更會在展示才開燈，減少光線影響布料褪色。

去年歷史檔案中心接待逾4,000名訪客，包括新入職員工、大學及中學生研究、編寫歷史書的教授等，不同團體都有申請導賞參觀。施清說，下一步將探討用人工智能提升檔案中心的保存工作。

記者：吳雋妍

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

可口可樂 鄱陽閣 航空業 機票 地產 太古城中心 Cityplaza 太古小學 航空 沙田 國泰航空

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間04:05）
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
靚媽精明眼｜汽水+餅乾+包裝麵包+公仔麵屬垃圾食物 靚媽必學加工食品分類量表
靚媽精明眼｜汽水+餅乾+包裝麵包+公仔麵屬垃圾食物 靚媽必學加工食品分類量表
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」