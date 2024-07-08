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方力申批評泳總｜9歲泳手被拒參與錦標賽　小方再指總會欠透明：絕對會繼續爭取

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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方力申回應學生被拒參賽事件！

前香港游泳代表方力申日前公開炮轟中國香港游泳總會，以「泳會級別不夠高」為由拒絕其泳會一名9歲男學生參加錦標賽。

小方：聲明答非所問

昨日（7月7日），方力申再度發文怒斥中國香港游泳總會，強調「真的怒了」的小方寫道：「我對泳總的聲明表示震怒及失望。聲明答非所問，本末倒置。只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。」

方力申續稱在去信泳總前及獲得回覆後，都分別傳訊息給總會王會長，他於發文中說：「可惜都是已讀不回。請問這算是「正向互動溝通」嗎？我有嘗試過，但得不到回覆。之後我再向有關人士反映，可惜經過他與王會長交涉後，也無補於事。」

運動員｜9歲天才泳手被拒參與錦標賽　方力申炮轟泳總漠視運動員利益

力申炮轟泳總漠視運動員利益 。（取自instagram）

小方：「唔係想搞到多啲人游得叻」

另外，方力申在昨晚現身《天使綜合症慈善演唱會》受訪時稱，事件感覺不公平，因為該學生泳術很好，卻因體制而局限了參與比賽的機會。

方力申批評總會制度不透明，儘管回覆也只是解釋制度，並沒有直接解決問題，怎至扼殺小朋友的機會。

他稱「除非佢轉去其他嘅會」：「咁即係你要呢34個會，包括我在內嘅競賽屬會即係唔洗搞訓練嘅啫。即係教小朋友游水就得，唔洗搞訓練，但係唔係應該每一個屬會都應該搞到多啲人游得叻，咁你先至會有多啲人才出嚟。」

明星放閃丨方力申與女友Maple激罕公開放閃　小方為與陳曉華緋聞被翻炒派定心丸

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堅持爭取到底

方力申曾透過中間人的幫忙，冀望靠輿論令總會著手去處理事件，他透露該學生下一次的比賽日子為11月，他希望這數月內可解決事件。

小方稱最差的情況是安排學生轉往朋友的泳會，強調會繼續爭取：「絕對會繼續爭取，唔單止我爭取啦，同埋其實有好多游泳界唔同嘅聲音或者唔同嘅建議都私訊我。」

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星爸星媽力撐

另外，小方在IG發言獲圈中星爸星媽支持，森美留言：「熱血沸騰」、林盛斌（Bob）寫：「講得好👍👍👍」。至於呂慧儀更留言稱：

小朋友每一年的進步都不可輕視，對比賽的參與機會不能一拖再拖。運動員不止是在競賽時才努力，而是全年無休止的堅持努力才能有大家看見的成績，怎可以被扼殺機會呢？感謝你為他們爭取🙏🏻💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥

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