  • 30°C
香港時間 : 2024708日 (一) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

37歲韓國男歌手趙民雄被發現陳屍家中　離世前曾錄音樂節目

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

韓國男歌手趙民雄驚傳離世！

參加音樂比賽節目《幻影歌手2》而為人認知的韓國男歌手趙民雄，日前驚傳離世消息！

據韓媒報道，趙民雄今年6月曾參與節目《開放音樂會》的錄影，卻在6月29日被發現陳屍家中，被發現時已無生命跡象，終年37歲，死因是心臟麻痺。

突然離世好友感難過

不少圈中好友得知消息後，紛紛傷痛留言，當中同是節目《幻影歌手》出身的權瑞擎表示：「一直都很喜歡、為彼此應援的民雄哥，心很痛，至今仍無法振作起來，在天上要好好地做自己喜歡的音樂。」

好友高英彬也在社交網悼念故友：「不是說馬上要見面嗎？我很傷心，希望你能繼續在天上帥氣地唱歌，對不起，我愛你」，很多網民亦留言悼念。

點擊圖片放大
+5
+4

歌藝不俗

趙民雄畢業於延世大學聲樂系，2017年參加節目《幻影歌手》第二季，最終只獲得第21名，但因獨特聲線，成功引起觀眾注意。

趙民雄曾與同季的參賽者金東賢、安世權舉行演唱會，之後又與第一季的歌手白賢訓、權瑞擎合作，一直活躍於音樂方面發展。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

死亡感應丨51歲女歌手疑疲勞駕車車禍亡　女兒自揭數小時前已有「不祥預感」
18:42 2024/06/25
死亡感應丨51歲女歌手疑疲勞駕車車禍亡　女兒自揭數小時前已有「不祥預感」
自閉症｜3歲不懂說話5歲確診自閉症　知名女歌手與兒子同行勇敢踏上治療之路
10:33 2024/06/26
自閉症｜3歲不懂說話5歲確診自閉症　知名女歌手與兒子同行勇敢踏上治療之路
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
11:27 2024/07/04
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
魔鬼在身邊丨蘇凱倫推新歌初嘗暗黑風　與一眾年青歌手玩舞蹈challenge
12:24 2024/07/04
魔鬼在身邊丨蘇凱倫推新歌初嘗暗黑風　與一眾年青歌手玩舞蹈challenge

你可能感興趣

死亡感應丨51歲女歌手疑疲勞駕車車禍亡　女兒自揭數小時前已有「不祥預感」
18:42 2024/06/25
死亡感應丨51歲女歌手疑疲勞駕車車禍亡　女兒自揭數小時前已有「不祥預感」
自閉症｜3歲不懂說話5歲確診自閉症　知名女歌手與兒子同行勇敢踏上治療之路
10:33 2024/06/26
自閉症｜3歲不懂說話5歲確診自閉症　知名女歌手與兒子同行勇敢踏上治療之路
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
11:27 2024/07/04
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
歌手 娛樂人物職業 娛樂行業 心臟病 南韓

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間04:05）
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
靚媽精明眼｜汽水+餅乾+包裝麵包+公仔麵屬垃圾食物 靚媽必學加工食品分類量表
靚媽精明眼｜汽水+餅乾+包裝麵包+公仔麵屬垃圾食物 靚媽必學加工食品分類量表
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」