37歲韓國男歌手趙民雄被發現陳屍家中　離世前曾錄音樂節目

▲ 韓國男歌手趙民雄驚傳離世！

參加音樂比賽節目《幻影歌手2》而為人認知的韓國男歌手趙民雄，日前驚傳離世消息！

據韓媒報道，趙民雄今年6月曾參與節目《開放音樂會》的錄影，卻在6月29日被發現陳屍家中，被發現時已無生命跡象，終年37歲，死因是心臟麻痺。

突然離世好友感難過

不少圈中好友得知消息後，紛紛傷痛留言，當中同是節目《幻影歌手》出身的權瑞擎表示：「一直都很喜歡、為彼此應援的民雄哥，心很痛，至今仍無法振作起來，在天上要好好地做自己喜歡的音樂。」

好友高英彬也在社交網悼念故友：「不是說馬上要見面嗎？我很傷心，希望你能繼續在天上帥氣地唱歌，對不起，我愛你」，很多網民亦留言悼念。

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歌藝不俗

趙民雄畢業於延世大學聲樂系，2017年參加節目《幻影歌手》第二季，最終只獲得第21名，但因獨特聲線，成功引起觀眾注意。

趙民雄曾與同季的參賽者金東賢、安世權舉行演唱會，之後又與第一季的歌手白賢訓、權瑞擎合作，一直活躍於音樂方面發展。

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