食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影

【三文魚／雞蛋／蛋黃／菠蘿／寄生蟲／魚生】美食家蔡瀾嚐遍多國美食，但原來對食物亦有不少恐怖經歷，以致他有3樣食物絕對不吃，尤其是港人愛吃的三文魚。他透露一次超市恐怖經歷，以後看到三文魚都不敢再吃；其餘兩種食物的恐怖經歷更差點讓他送命！

最新影片：

蔡瀾有「3不吃」

現年82歲的蔡瀾，早前在其Facebook專頁發布短片，指自己有3樣食物不吃，包括三文魚、菠蘿和蛋黃。他憶述一次逛超市的恐怖經歷，指當時看到一塊很新鮮的三文魚，仔細看卻駭見有蟲蠕動，蔡瀾直言「從此驚啦」，「所以我對三文魚嘅印象好壞」。過往他亦多次在Facebook發表不同文章，講述三文魚的的品質參差，他指港人愛吃三文魚，但強調市面上售賣的三文魚刺身未必是完全新鮮，建議最好去可靠的壽司店吃。他亦提到有些三文魚放久了，仍然可以呈現看似新鮮的橙紅色，是因為養魚場在飼料中加入「角黃素」，故此魚肉就算腐壞亦能保持紅鮮黃。

吃三文魚次貨，等於自殺。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

吃菠蘿成口鮮血

另外，蔡瀾亦分享其餘兩種他絕對不吃的食材：菠蘿和蛋黃，兩次經歷皆讓他留下陰影。蔡瀾憶起一次從新加坡乘車到吉隆坡玩，由於當地盛產菠蘿，他指一路上都是「一望無際的菠蘿園」，形容當時路邊的景象是「一堆堆成一座山咁樣」，

你愛食你咪攞去食，唔使錢嘅！

那時候蔡瀾看到就隨手拿來品嚐，未料同行友人突然指著他說他滿口血，他立刻從口中吐出咀嚼中的菠蘿，發現整口都是鮮血。後來他發現原來是因為菠蘿含有很多纖維，在咀嚼期間將口腔組織割破。他笑言：

唔使講食呀，你一講到菠蘿，我都驚！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

吃蛋黃險噎死

蔡瀾亦透露自己從3歲生日起就不再吃淨蛋黃，事情仍歷歷在目，指「可見呢件事對我印象幾深刻」。事源於潮州人生日會吃紅雞蛋，小時候的蔡瀾覺得蛋黃比蛋白好吃得多，於是通常都會將美味留待最後享用「先吃完蛋白後吃蛋黃」。沒想到，那時候日本空軍來襲，當時大家都急忙走避。蔡瀾看到桌上當時吃剩的蛋黃不想浪費，故一口將蛋黃一口吞下去，差點被卡住喉嚨的蛋黃噎死。但他笑言炒蛋的話，他還是會吃的。

當時想嘔又嘔唔出，所以對蛋黃嘅印象好深刻，但係係唔好嘅印象！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5