柳俊江逝世丨Grace代離世柳爺孝順柳媽媽　以18個字發文吐心聲

▲ Grace代離世柳俊江孝順柳媽媽。

TVB前新聞主播「柳爺」柳俊江在今年1月4日在寓所輕生，終年42歲。事隔半年多，其女友Grace似乎已走出陰霾，積極面對生活。

Grace未有因男友離世而與疏遠其家人，除了曾一同到大埔慈山寺參拜外，近日Grace更有為柳媽媽慶祝生日，十分有心。

柳俊江離世丨前妻雷康怡憔悴蒲頭 彈奏情歌漸走出痛失摯親陰霾

Grace代柳爺孝順柳媽媽

日前，Grace在IG限時動態分享為柳媽媽慶生的三張相片，見Grace伴在柳媽媽身邊，更把頭靠在柳媽媽的肩膀，顯然Grace與柳爺家人的關係不錯。

Grace在一張大合照旁附上文字吐心聲，她寫道：「無論什麼環境，請選擇做一個有情有義的人。」

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Grace曾被網民狙擊

柳俊江在2020年與前妻雷康怡（Florence）離婚後，翌年與Grace拍拖，兩人更曾不時放閃。

可是，在2023年中，柳俊江在社交網只談工作，再沒大晒與Grace的合照，在10月時透露自己已搬往新地方居住，相中的地點不再是之前與女友經常放閃的住宅大廈，而變成村屋。

在柳俊江逝世消息傳出後，不少網民在Grace的IG留言，分別寫：「究竟你哋發生咩事可唔可以出嚟解釋吓」、「點解？你哋發生左（咗）事？」另一方面有人表示應該給予Grace空間，或向她作出慰問。

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