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牛雜妹丨李亦喬勁豪過大禮　鮑參翅肚龍鳳鈪放滿1000元禮金盒勁誇張

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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Monnie與未婚夫過大禮。

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）與未婚夫招仔將於8月3日舉行婚禮，日前他們便進行過大禮儀式，相中可見，招仔非常疼鍚Monnie，除了鮑參翅肚﹑龍鳳鈪，還有超大塊的心型花膠扒，當中最吸睛莫過於是大盒放滿1000元現金的禮金盒，果然夠晒豪！

愛犬受傷｜「牛雜妹」李亦喬愛犬受襲重傷　同日證實流產面對雙重打擊

過大禮做到足

Monnie與招仔更與兩隻愛犬合照，難怪Monnie受訪表示：「好開心我2隻狗仔都可以一齊見證住呢個幸福時刻。」

Monnie自言現時忙於籌備婚禮：「我開始忙著設計新娘形象，招仔已經電左髮，好多謝專家好友們幫手，我地相信一切都會順利。」

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未婚夫愛錫陪伴

二人拍拖7年多，早前Monnie經歷愛犬受傷兼流產一事，未婚夫一直在身邊陪伴，度過對方人生低潮。
Monnie發文：

「過去三個月，可能是我們人生起伏最大的日子，

從剛開始的驚喜、幸福，

到後來的沮喪、挫敗…

每一天他都照顧得我很好。

他會彎下腰為我綁鞋帶、

除了糖水不會煮其他的他半夜會為我下廚、

多累也會為我準備洗手洗澡用的月子水。

我們會抱著彼此哭、軟弱了就靠在彼此的身上。

我問他：萬一以後生不了孩子了，怎麼辦？

他說：那我們就領養。不想的話，即使沒有孩子，

我們也會活得很快樂，我有你就足夠。」


 

Monnie與未婚夫

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