飛魚王子｜不忿9歲天才門生被拒參加錦標賽　方力申憑游泳入名校保持最少8項港績

▲ 9歲天才泳手因泳會級別低被拒參與錦標賽，方力申不忿泳總聲明：仲話我抹黑。

【方力申/方力申學歷/天才泳手/香港業餘游泳總會】一名9歲男童游泳比賽成績優異，卻因方力申開辦的泳會級別不夠高，未能參加錦標賽。藉此，方力申在社交平台發長文表示不滿，狠批泳會體制唔透明「仲要話我抹黑佢喎」，與泳總隔空開戰，引發全城關注。

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「飛魚王子」方力申是一代港隊游泳代表，奪獎無數，曾代表香港創下8項紀錄佳績。方力申自6年前夥同拍檔投資開設游泳學校，希望幫助下一代透過游泳建立品德，減少港孩出現。最近，方力申的泳會有一名9歲天才泳手成績已達標，但因為泳會被指級別不符，仍無法參加分齡游泳錦標賽。方力申接受傳媒訪問時表示震怒和失望，認為有違以普及和推動游泳、培育精英運動員的泳總宗旨。

方力申批評泳總｜游泳學校被指非級別較高屬會

此事源於去年開始，方力申曾去信泳總表示該名男學生已達到參賽標準，希望讓他參賽，而其成績可不計算在泳會的團體分數內，但遭到拒絕。方力申在社交媒體發文回應泳總聲明時，直言想了很多方法來解決問題，但最終仍無法參賽，直指總會只顧及維護總會制度，漠視運動員利益，對於轄下屬會有潛質的年輕泳手漠不關心。

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方力申在訪問中亦提到總會的回覆讓他感到無奈及難忍：「當然嬲啦，話晒我都為港爭光不少，仲要為總會服務多年，大家明眼人都知咩事嘅時候，你仲出口話我抹黑佢。」基於方力申泳會只屬「競賽屬會」級別，而非級別較高的「觀察屬會」或正式屬會，因此其學生無法參加分齡游泳錦標賽，所以方力申就覺得非常不公平，覺得這個體制而局限了該小朋友參加比賽的機會。

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方力申學歷背景｜方力申憑游泳成績入讀名校

「飛魚王子」方力申從小接受游泳訓練，9歲起成為南華游泳會成員，曾代表香港游泳隊比賽，稱自己曾同時保持至少8項香港紀錄，其中2項保持超過20年，也代表過香港參加悉尼奧運，6年前開辦游泳學校培育人才。

方力申及爸爸方毓仁曾接受TOPick訪問大談游泳教育，由於方力申爺爺是一名游泳健將，感染了方爸爸學好游泳。當他見到兩名兒子對游泳極具天份，需在游泳與學業之間取捨，令方爸爸一度陷入兩難，最後受著名游泳教練李啟鑫的說話啟發，決定全力栽培兒子游泳，「讀書是一世，游泳只是一段時間。」反而催谷游泳卻成為另一條入名校出路，方力申憑游泳成績入讀聖若瑟書院，弟弟方圓明也順利升讀拔萃男書院。

方力申代表聖若瑟書院已奪過不少學界獎項，在聖若瑟畢業後，方力申以運動員獎學金計劃升讀香港大學工商管理學系，並開始踏足娛樂圈三棲發展，兼顧得宜，繼續代表香港參加東亞運及全運會等大型比賽，2001年更在1,500米自由泳再破港績。方力申明白書中自有黃金屋，因運動員生涯短暫，最終游泳只會變回興趣，必須兼顧好游泳與學業，畢業後也要持續進修，他感謝父母和好老師一直督促其學業，讓他成功兼顧學業與游泳。

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