名校校長｜蔡繼有總校長劉筱玲榮休 郭可盈大讚：教學態度高瞻遠矚

▲ 蔡繼有總校長劉筱玲榮休。

【星二代/林文龍/郭可盈/林天若/保良局蔡繼有學校】郭可盈日前在IG平台分享女兒林天若，出席保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲榮休晚宴的照片，並大讚校長從事教育行業長達60年，打造令學生愉快學習、才德兼備的好學校。保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲榮休後，由莊美珍校長接任。

保良局蔡繼有學校｜劉筱玲榮休

郭可盈日前在IG平台分享一家三口出席校長的榮休晚宴，感激劉校長將學校打造成令學生愉快學習、才德兼備的好學校，並祝福劉校長榮休後繼續精彩人生。

一位從事教育行業長達60年的校長 ～ 保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲博士，欣賞妳那無盡的魄力、高瞻遠矚、溫和而有力的教學態度；感謝您設立了一所令學生能愉快學習、才德兼備的好學校「Every child is good at something 」這八年來我們親身體會得到！能成為CKY的一份子，是老師、學生、家長們的福氣！今天是劉校長榮休之喜，我們衷心祝福您健康開心、繼續精彩人生！

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保良局蔡繼有學校｜劉筱玲從事教育60年

劉筱玲博士是著名教育家，她是語文教育專家，創辦中國語文教育研究學會等，也是資深演員劉永的親姊。1964年，劉筱玲從柏立基教育學院畢業後開始擔任老師負責前綫教學，任教20多年後才在女兒的鼓勵下，擔任保良局陳南昌夫人小學校長。後來保良局計劃開辦一條龍私立學校時，劉筱玲當上了保良局蔡繼有學校校長，她從校舍重建工作開始做起，將當上了保良局蔡繼有學校校長打造成IB狀元搖籃。

劉筱玲博士非常專注於推廣中國語文教育，她在回歸前已獲得香港優秀教育工作者選舉中獲頒傑出教學方法獎，2001年也因致力在小學推廣中國語文教育獲政府頒發榮譽勳，最為人熟悉的教學法是普通話教中文。劉筱玲退休後將轉為保良局蔡繼有學校校長全職學校顧問，並由協助她創校的莊美珍總校長接棒。

保良局蔡繼有學校｜星二代名校出產IB狀元

蔡繼有是私立一條龍名校，吸引不少星二代入讀，包括郭可盈林文龍、胡諾言陳琪及徐菁遙（原名徐淑敏）的女兒。

蔡繼有提供中小學12年一條龍課程，小學佔5年，3年初中設校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP），曾出產IB狀元。而且其教學模式傾向國際化，不排名次，不分精英班，故近年成為星級爸媽新寵。

而在剛剛在2024年國際文憑大學預科（IBDP）課程放榜，保良局蔡繼有學校有1 名考生獲滿分45分，成為 IB「狀元」，並有3位考生考獲44分，成績彪炳。

IB狀元｜蔡繼有學校IB狀元對成績感意外 自揭英文科考試當日不適嘔吐

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