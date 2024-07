名校校長｜蔡繼有總校長劉筱玲榮休 郭可盈大讚：教學態度高瞻遠矚

【星二代/林文龍/郭可盈/林天若/保良局蔡繼有學校】郭可盈日前在IG平台分享女兒林天若,出席保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲榮休晚宴的照片,並大讚校長從事教育行業長達60年,打造令學生愉快學習、才德兼備的好學校。保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲榮休後,由莊美珍校長接任。

保良局蔡繼有學校|劉筱玲榮休

郭可盈日前在IG平台分享一家三口出席校長的榮休晚宴,感激劉校長將學校打造成令學生愉快學習、才德兼備的好學校,並祝福劉校長榮休後繼續精彩人生。

一位從事教育行業長達60年的校長 ~ 保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲博士,欣賞妳那無盡的魄力、高瞻遠矚、溫和而有力的教學態度;感謝您設立了一所令學生能愉快學習、才德兼備的好學校「Every child is good at something 」這八年來我們親身體會得到!能成為CKY的一份子,是老師、學生、家長們的福氣!今天是劉校長榮休之喜,我們衷心祝福您健康開心、繼續精彩人生!