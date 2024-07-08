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畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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網上流傳理工大學畢業生薪酬排名，部分學科人工僅16K低過譚仔姐姐。

【香港理工大學/理大/大學畢業生/畢業生薪酬】2024年大學聯招（JUPAS）將於下月放榜，相信同學都會關心不同學科的就業前景。近日網上流傳一份疑似香港理工大學的《2023畢業生薪酬數據》，列出15大最高人工的科目，當中首7位均為醫療科，平均月薪最高達$39,678。

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網上流傳理大畢業生平均薪酬

日前有網民於連登討論區上載一份疑似理工大學2023各科畢業生的薪酬數據，若以學院計算，平均薪酬最高的學院是「醫療及社會科學院（Faculty of Health and Social Sciences）」，為34,016元；而每月平均薪酬最低的學科為「設計學院（Facuilty of design）」，人工只有17,166元。

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首7位均為醫療科

如按照學科計算，首7位薪酬最高的學科均屬醫療科，其中最高為「精神健康護理學（Mental Health Nursing）」，平均月薪達39,678元；其次為「放射學（Radiography）」，平均月薪為37,930元；第三位為「眼科視光學（Optometry）」，平均月薪為36,261元。

至於人工最低的3個學科，分別為「檢測及認證分析科學（Analytical Sciences for Testing and Certification）」的16,338元、「食品科技與食物安全（Food Safety and Technology）」的16,536元，以及「數碼時裝設計（Digital Fashion）」的16,776元，與最高薪酬的醫療科相差逾一半。

而薪酬升幅最多的學科為「航空、航運及供應鏈管理（Aviation Management and Logistics）」，升幅達21.9%；相反「企業工程兼管理學（Enterprise Engineering with Management）」的薪酬跌幅最大，錄得負10.8%。

15大最高月薪學科排名

點擊下圖即看15個最高人工學科排名：

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網民：譚仔姐姐人工高過時裝設計

這份疑似理大畢業生薪酬數據流出後，引起網民熱烈討論。不少人表示薪酬比想像中高，「真係時代變，Mech Eng average 都有兩萬三」、「BBA 而家過咗20K」、「依家啲新一代幾幸福咁多資料」。

不過，亦有網民感嘆部分學科人工低，「設計時裝萬6，譚仔姐姐仲高過佢地」、「IT狗咁低」、「做工程fg 得22k 甚至20k都冇」、「全部做到狗咁」、「呢啲數據真係要推比每一屆考生睇，唔想再有人揀錯科」。

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