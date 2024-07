畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？

▲ 網上流傳理工大學畢業生薪酬排名,部分學科人工僅16K低過譚仔姐姐。

【香港理工大學/理大/大學畢業生/畢業生薪酬】2024年大學聯招(JUPAS)將於下月放榜,相信同學都會關心不同學科的就業前景。近日網上流傳一份疑似香港理工大學的《2023畢業生薪酬數據》,列出15大最高人工的科目,當中首7位均為醫療科,平均月薪最高達$39,678。

網上流傳理大畢業生平均薪酬

日前有網民於連登討論區上載一份疑似理工大學2023各科畢業生的薪酬數據,若以學院計算,平均薪酬最高的學院是「醫療及社會科學院(Faculty of Health and Social Sciences)」,為34,016元;而每月平均薪酬最低的學科為「設計學院(Facuilty of design)」,人工只有17,166元。

首7位均為醫療科

如按照學科計算,首7位薪酬最高的學科均屬醫療科,其中最高為「精神健康護理學(Mental Health Nursing)」,平均月薪達39,678元;其次為「放射學(Radiography)」,平均月薪為37,930元;第三位為「眼科視光學(Optometry)」,平均月薪為36,261元。

至於人工最低的3個學科,分別為「檢測及認證分析科學(Analytical Sciences for Testing and Certification)」的16,338元、「食品科技與食物安全(Food Safety and Technology)」的16,536元,以及「數碼時裝設計(Digital Fashion)」的16,776元,與最高薪酬的醫療科相差逾一半。

而薪酬升幅最多的學科為「航空、航運及供應鏈管理(Aviation Management and Logistics)」,升幅達21.9%;相反「企業工程兼管理學(Enterprise Engineering with Management)」的薪酬跌幅最大,錄得負10.8%。

15大最高月薪學科排名

網民:譚仔姐姐人工高過時裝設計

這份疑似理大畢業生薪酬數據流出後,引起網民熱烈討論。不少人表示薪酬比想像中高,「真係時代變,Mech Eng average 都有兩萬三」、「BBA 而家過咗20K」、「依家啲新一代幾幸福咁多資料」。

不過,亦有網民感嘆部分學科人工低,「設計時裝萬6,譚仔姐姐仲高過佢地」、「IT狗咁低」、「做工程fg 得22k 甚至20k都冇」、「全部做到狗咁」、「呢啲數據真係要推比每一屆考生睇,唔想再有人揀錯科」。

