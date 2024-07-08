好人好事｜佐敦婆婆馬路中心跌倒　暖心司機「公主抱」救起網民激讚：香港精神

▲ 佐敦婆婆馬路中心跌倒，暖心司機「公主抱」救起，網民激讚：香港精神。

【正能量／好人好事／暖心司機／香港精神／長者跌倒】好人好事值得讚揚！近日網上流傳一段車Cam影片，佐敦一名婆婆懷疑在過馬路時不慎跌倒，坐在馬路中間無法站起，有途人和司機上前查看婆婆的情況，其中司機更用「公主抱」將婆婆帶回行人路。影片曝光後，網民紛紛大讚司機有愛心：「香港精神」！

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暖心司機「公主抱」跌倒婆婆

有網民5日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，在彌敦道219號近柯士甸道，一名婆婆懷疑在過馬路期間不慎跌倒。從影片中可見，該名跌倒的婆婆坐在馬路中間，有另一名婆婆試圖上前攙扶，惟跌倒的婆婆仍然無法站起。

隨後有一名男途人上前了解情況，司機見狀亦先封住中間線，再下車上前，更用「公主抱」將婆婆帶回行人路後離去。該名司機表示，當時已詢問過婆婆能否被抱起及移動，並希望婆婆沒有受傷，「幫到就幫，希望婆婆冇事……」同時因有途人幫忙報警，司機便上車離開，「廢事塞車」。

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影片曝光後引起網民熱議，紛紛大讚司機有愛心，「先護中間線，再抱起阿婆，今日你最型！」、「香港人好有愛心」。不過，亦有網民表示直接將婆婆抱起很危險，應該先召救護車等待醫護人員處理，「咁託法其實對婆婆好危險，佢企唔到，明顯係腰部出問題，唔知邊度有事再咁託，分分鐘會傷上加傷，應該要等白車到場由醫護處理」、「這樣做抱回安全地方先，但我覺得要加Call白車，因為唔知婆婆咩事」。

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長者防跌5招

對於跌倒受傷，甚至致死的情況，本港衞生署於2018年9月至2019年7月訪問了逾1.4萬人，了解他們受訪前1年內損傷經歷，發現跌倒是最常見的非故意損傷，佔所有損傷事件的39.4%。

長者為其中一個最常見的易跌倒族群，有61.8%跌倒傷者為65至74歲長者、88.6%為75歲或以上長者。調查亦發現，在65歲或以上人士中，有長期功能障礙者的跌倒比率，顯著較沒有者高10.2%；跌倒比率更隨所患慢性病數目增加而遞升。

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