  • 33°C
香港時間 : 2024708日 (一) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好人好事｜佐敦婆婆馬路中心跌倒　暖心司機「公主抱」救起網民激讚：香港精神

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

佐敦婆婆馬路中心跌倒，暖心司機「公主抱」救起，網民激讚：香港精神。

【正能量／好人好事／暖心司機／香港精神／長者跌倒】好人好事值得讚揚！近日網上流傳一段車Cam影片，佐敦一名婆婆懷疑在過馬路時不慎跌倒，坐在馬路中間無法站起，有途人和司機上前查看婆婆的情況，其中司機更用「公主抱」將婆婆帶回行人路。影片曝光後，網民紛紛大讚司機有愛心：「香港精神」！

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

暖心司機「公主抱」跌倒婆婆

有網民5日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，在彌敦道219號近柯士甸道，一名婆婆懷疑在過馬路期間不慎跌倒。從影片中可見，該名跌倒的婆婆坐在馬路中間，有另一名婆婆試圖上前攙扶，惟跌倒的婆婆仍然無法站起。

隨後有一名男途人上前了解情況，司機見狀亦先封住中間線，再下車上前，更用「公主抱」將婆婆帶回行人路後離去。該名司機表示，當時已詢問過婆婆能否被抱起及移動，並希望婆婆沒有受傷，「幫到就幫，希望婆婆冇事……」同時因有途人幫忙報警，司機便上車離開，「廢事塞車」。

點擊圖片放大
+4
+3

影片曝光後引起網民熱議，紛紛大讚司機有愛心，「先護中間線，再抱起阿婆，今日你最型！」、「香港人好有愛心」。不過，亦有網民表示直接將婆婆抱起很危險，應該先召救護車等待醫護人員處理，「咁託法其實對婆婆好危險，佢企唔到，明顯係腰部出問題，唔知邊度有事再咁託，分分鐘會傷上加傷，應該要等白車到場由醫護處理」、「這樣做抱回安全地方先，但我覺得要加Call白車，因為唔知婆婆咩事」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+5
+4

更多相關報道：好人好事｜伯伯搭港鐵跌倒　疑頭落地傳巨響　熱心乘客伸援手職員急上車救人

長者防跌5招

對於跌倒受傷，甚至致死的情況，本港衞生署於2018年9月至2019年7月訪問了逾1.4萬人，了解他們受訪前1年內損傷經歷，發現跌倒是最常見的非故意損傷，佔所有損傷事件的39.4%。

長者為其中一個最常見的易跌倒族群，有61.8%跌倒傷者為65至74歲長者、88.6%為75歲或以上長者。調查亦發現，在65歲或以上人士中，有長期功能障礙者的跌倒比率，顯著較沒有者高10.2%；跌倒比率更隨所患慢性病數目增加而遞升。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

長者跌倒丨76歲秦煌獨居青衣酒店兩度跌倒腳腫兼爛肉　醫生拆解長者常跌原因+防跌5招
12:24 2024/03/21
長者跌倒丨76歲秦煌獨居青衣酒店兩度跌倒腳腫兼爛肉　醫生拆解長者常跌原因+防跌5招
【好人好事】老婦大埔踩單車跌倒左腳骨折　發文感謝熱心市民幫忙 【附骨折處理】
13:30 2023/09/29
【好人好事】老婦大埔踩單車跌倒左腳骨折　發文感謝熱心市民幫忙 【附骨折處理】
【好人好事】9旬老婦青衣街頭跌倒　女兒發文感謝熱心街坊出手相助
16:41 2023/06/02
【好人好事】9旬老婦青衣街頭跌倒　女兒發文感謝熱心街坊出手相助

你可能感興趣

長者跌倒丨76歲秦煌獨居青衣酒店兩度跌倒腳腫兼爛肉　醫生拆解長者常跌原因+防跌5招
12:24 2024/03/21
長者跌倒丨76歲秦煌獨居青衣酒店兩度跌倒腳腫兼爛肉　醫生拆解長者常跌原因+防跌5招
【好人好事】老婦大埔踩單車跌倒左腳骨折　發文感謝熱心市民幫忙 【附骨折處理】
13:30 2023/09/29
【好人好事】老婦大埔踩單車跌倒左腳骨折　發文感謝熱心市民幫忙 【附骨折處理】
【好人好事】9旬老婦青衣街頭跌倒　女兒發文感謝熱心街坊出手相助
16:41 2023/06/02
【好人好事】9旬老婦青衣街頭跌倒　女兒發文感謝熱心街坊出手相助
健康問題 健康養生 網絡熱話 正能量

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影