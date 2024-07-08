公屋加租｜加幅料一成明年生效　房委會加租料涉兩大理據

▲ 公屋加租，全港近80萬個公屋戶，明年元旦起須面臨加租一成。（資料圖片）

【公屋加租／房委會／公屋租金／公屋】房委會據悉將公布，出租公屋新一輪租金檢討，最快今午（8日）向立法會公布結果，據悉80萬個公屋租戶，將按既定機制須加租一成。

新租金水平最快2024年10月1日生效，不過房委會料建議向公屋租戶（只限非富戶），寬免首三個月租金加幅，即明年元旦起才開始加租。可是寬免安排有待立法會房屋事務委員會討論，以及房委會資助房屋小組議決通過，能否寬免仍是未知數。

▲ 全港近80萬個公屋戶，明年元旦起須面臨加租一成。（資料圖片）

寬免首3個月加幅

房委會每兩年檢討一次公屋租金，按期內公屋居民的收入變動，以調整租金。對上一次在2022年10月1日加租，加幅1.17%，並提供首12個月的額外加幅寬免，涉及總金額2.62億元，即是2023年10月1日才開始加租。

不過今年料加幅達一成，倘通過首3個月的額外加幅寬免，涉及寬免總金額就翻倍，達5.7億元，若公屋建造成本每伙100萬元，由此推算相當於570伙公屋的建屋成本。

加租理據一：基層人工加

TOPick消息人士稱，今次按機制加租一成，並不意外，主要是疫情復常後，多個基層工種都獲加薪，加幅甚至跑贏通脹，例如運輸業（九巴、港鐵等）、建築、清潔、保安業等基層人員，大多都是公屋居民。

加租理據二：溫和可負擔

消息人士續稱，即使今次按機制加租一成，對於公屋居民的負擔能力而言，仍屬於溫和、可負擔。若翻查房委會2007年數據，公屋租金支出佔公屋居民收入平均9.97%；但即使今次房委會加租一成之後，租金支出僅佔公屋居民收入平均9.7%，甚至低過17年前水平。

按現行公屋租金調整機制，每兩年須檢討一次。據悉今輪租金檢討，比較2021年及2023年公屋戶的收入指數，升幅或高達10.8%，於是房委會才按機制加租至上限一成。

房委會資助房屋小組委員梁文廣指，公屋租金檢討機制是否能如實反映基層市民的負擔能力及生活水平需要再作研究。他又對租金加幅並不意外，指隨着最低工資的上升，基層市民的薪金亦有增加，但這是否等同公屋居民的生活更富裕，在環境因素的影響下，似乎未達到預期中的復常水平。

梁文廣認為，如房委會採用寬免首三個月租金加幅，這個做法能在房委會財政及基層市民生活困難中取得平衡。

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