親子旅遊｜長榮航空送免費機票 8折優惠碼最高減$4000不限航點
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【長榮航空/免費機票/網上游戲/銅鑼灣SOGO/8折機票/親子旅行】適逢子女放暑假，或者爸媽想偷閒鬆一鬆，不要錯過這次長榮航空免費送機票的優惠！長榮航空由即日起至8月1日在銅鑼灣SOGO巴士站舉辦「長榮航空賞飛全世界」活動，只要在指定時間找出⾧榮航空的全球航點，就能獲得8折機票優惠，每張機票折扣可高達$4,000，更有機會獲得香港至任何航點豪華經濟艙或經濟艙來回免費機票，即睇詳情！
長榮航空連續第9年獲國際權威機構Skytrax評為5星級航空公司，為慶祝這次得獎，由即日起於銅鑼灣SOGO巴士站舉辦「長榮航空賞飛全世界」活動，讓大家大玩現場及網上遊戲活動，送出免費機票及超過5,000份獎品，包括8折機票優惠、香港至任何航點豪華經濟艙來回免費機票、香港至任何航點經濟艙來回免費機票、香港至任何亞洲航點經濟艙來回免費機票等。
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玩遊戲送機票8折優惠
即日起至8月1日，巿民只需要透過銅鑼灣SOGO巴士站外的互動電子螢幕，於指定時間找出長榮航空的全球航點，就能獲得8折機票優惠，每張機票折扣可高達4,000，名額共5,000名！
網上遊戲贏免費機票
緊接第二步參加「長榮航空賞飛全世界」網站活動，憑歌寄意，以真實歌詞或改歌詞表達你最想飛去的長榮航空航點，再加以解釋選擇最想去當地旅行的原因，最有趣的答案有機會贏取免費機票，隨時贏走香港至任何航點豪華經濟艙來回機票、香港至任何航點經濟艙來回機票、香港至任何亞洲航點經濟艙來回機票等獎品，成真親子旅遊夢！
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