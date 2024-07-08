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耳道健康｜男子慣用手挖耳　突耳鳴流膿揭「耳內發霉」

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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【耳鳴／耳道／挖耳／發霉／耳黴菌感染】亂挖耳可致嚴重後果！台灣一名57歲男子平日習慣用手挖耳，某日耳內感到不適，且出現分泌物，求醫外耳道揭感染耳黴菌，治療後耳內卻莫明出現耳鳴聲，最終靠中醫治療改善不適。醫師強調，這類黴菌感染除了3大不良習慣外，亦有可能與1類體質相關，可透過中藥調理、降低復發機會。

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綜合台媒報道，台南市立醫院日前於社交平台分享病例，指該名男子平日有用手挖耳朵習慣，某日右耳出現「濕濕癢癢、有分泌物且悶脹」等異樣，因此到耳鼻喉科求醫。醫生經檢查後，發現男子外耳道遭耳黴菌感染，完成治療後已大致康復，未料男子卻表示自己自療程結束後，開始聽到「唧」的耳鳴聲，如同「腦中傳來一樣」。

惟西醫再次檢查後，表示他的耳道看起來非常乾淨，感染亦已經痊癒、並未有發現任何異常。男子隨後到醫院中醫部求醫，中醫師趙念廷指出，就西醫角度而言，黴菌性外耳炎屬於外耳真菌感染，常見的病原菌包括白色念珠菌及黑麴菌，雖然傳統中醫沒有真菌概念，亦可用「邪氣」角度了解。

以中藥配合針灸治療獲好轉

經診斷後，趙醫師結合男子病史和舌脈後，認為對方耳內感染已經獲得控制，體內仍有「餘邪」未清，因此配合針灸及處方中藥，如小柴胡湯加減來扶正解表、和解少陽，改善耳鳴症狀；同時亦建議男子可自行多按摩位於雙手虎口處的合谷穴，以疏散風邪、清肺通竅：

該穴為十總穴之一的「面口合谷收」，具有治療頭面部疾患的奇效。

相關內容：耳朵健康丨「耳屎」原來有3大好處　亂挖耳朵反掀安全風險　醫生警告 : 可致耳膜受傷及耳鳴

濕熱體質恐增感染風險

趙醫師強調指，黴菌感染也可能與濕熱體質有關，可以透過中藥調理體質、以降低病發率，此外，想要避免出現「耳內發霉」 ，亦建議要注意以下3大要點：

預防耳道感染3大要點

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簡單2招令耳道乾爽

若想洗澡後令耳道變得乾爽，陳亮宇有以下2點建議：

  • 可用風筒並調校至冷風，離遠把耳內濕氣吹乾；
  • 用一張紙巾並捲成尖頭狀，慢慢探入耳道將水吸乾，因為紙巾質地柔軟，不易弄傷耳道，也不易將耳垢推進。

棉花棒清耳垢 增嵌塞機會

香港醫學會耳鼻喉專科醫生白威早前在消委會《選擇》月刊提到，要安全清除耳垢，須熟悉耳道的結構和操作工具的技巧，欠缺相關知識和技巧者易對耳朵構成嚴重傷害。例如常用棉花棒清理耳垢，反而容易將耳垢推進耳道較深位置，增加「耳垢嵌塞」的機會；過度使用更可傷及耳道皮膚，引致外耳炎甚至刺穿耳膜，而遺留在耳道的棉花碎屑亦可引致發炎和嚴重感染，以至短暫甚至永久影響聽力。

白威認為，除非耳垢積聚過多，出現聽覺變差、發炎、疼痛等症狀，或已對耳道和耳膜造成阻礙，醫生才會為病人清理耳垢。如有必要採耳，應先檢查工具有否尖角，若有損壞應丟棄，如屬可重用工具，使用前應先消毒。

自行清除耳垢注意5點

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