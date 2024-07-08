生日會｜豪花14萬為愛女辦1歲生日派對　驚人開支曝光港漂媽呻不值：下次返內地搞

▲ 港漂媽豪花14萬為愛女辦1歲生日派對。

【生日會/百日宴/周歲宴/育兒開支/周歲生日/周歲生日派對】不少新世代的夫婦也不願生孩子，有些則會採取一孩政策並且把所有資源集中「富養」。香港一名港漂媽媽為了愛女，不惜豪花了十多萬在餐廳擺了約6圍的喜宴。雖然派對完滿結束，但港漂媽媽事後坦言，如重新選擇並不會在香港舉辦，「說實話不值！」

女兒吃喝用度月花1萬5千元

該名港漂媽媽名為莎莉，今年24歲，與同歲的丈夫育有一名女兒。莎莉是一名小紅書博主，常常分享在香港育兒生活，例如如何選擇幼兒閱讀繪本、報讀不同學前班的體驗等。莎莉花費在女兒身上絕不手軟，光是教育、醫療、食物等開支，每月平均多達15,350元。

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日前，莎莉分享了為女兒舉辦一歲生日派對的詳情，為了方便，她選擇了一間鄰近住所的餐廳，該處環境清優，而且更有一個大湖景可以打卡。不過，最後埋單共14萬令她感到咋舌，大呼

香港物價高確實不假！

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派對開支清單公開

當日，莎莉指出餐廳最低消費為9萬，她共邀請了50位親友到場，菜單收費每位要1,688元，此外還要另加餐廳的開瓶費及服務費等，這總共要價約11萬元；她也找了一間公司為場地進行佈置，花了1.2萬元；請了一位攝影師到場拍攝3小時共收1,700元；一個3層高的生日蛋糕及其他甜品，共合4千元；還有一些雜費如水果、酒水飲品、孩子的服裝費等，約1.1萬元。

港漂媽：下次返內地搞

總體而言，派對完滿地結束，莎莉指出親戚、朋友們在都有愉快的一天，大家也留下了美好的回憶。不過她坦言，唯一的缺點是「太貴」，

關健是貴的很低調一點都不富麗堂皇，看不太出它值十幾萬

所以她笑指，如果將來有第二名孩子，她會選擇回內地家鄉辦週歲宴，不敢再在香港進行了。

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