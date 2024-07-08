森美索妻丨陳雅嫻名校畢業+童身出身　森美與老婆相知相愛29載：太太愛我多於愛自己

▲ 森美靚老婆背景勁呀！

【2024年IB放榜/IB榜眼/森美/森美太太/森美女兒/梁曦童】DJ森美的女兒梁曦童（Charisse）於2024年IB考試中考獲44分，成為「IB榜眼」，學霸女兒品學兼優，當中森美太太陳雅嫻（Veronica）當然功不可沒。

Veronica並非普通家庭主婦，這位「德望校花」兒時曾當童星，於1984年上映電影《全家福》內飾演鄭文雅及許冠傑的女兒，當時已是美人胚子。

據知，Veronica曾在有線電視兒童台擔任主持人，千禧年跟森美結婚後便專心相夫教子，二人育有兒子梁曦樂（Lancelot）和女兒梁曦童，子女可說聰明乖巧。

森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」 曾經衰多口幾乎「家變」

▲ 森美女兒梁曦童在IBDP考獲44分。（經濟日報圖片）

德望校花仙氣十足

回帶1994年，森美參加商台舉辦的「叱吒殺戮新大陸」比賽而入行，亦因而邂逅Veronica。森美早年接受訪問時透露，當眾參賽者準備上台前，Veronica請森美幫她綁好碎花裙後的蝴蝶結，森美笑謂：「就係嗰一下，綁出事！」

早前網民晒出多張1994年某音樂雜誌封面照，內藏多張DJ的半身照，當中包括森美嫂Veronica，不少人大讚：「森美太太」、「咁靚女！」、「大哥老婆」、「幾日系喎個時都」、「似小薯茄-童童」。

現年49歲的Veronica依然保養得宜，屬運動型的她喜愛滑水和騎馬，難怪身型弗爆！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

IB放榜｜森美子女沒有遺傳ADHD 女兒成IB榜眼兒子成港大醫科生

森美另類「才華」追索妻？

森美曾於訪談大爆追求Veronica之過程，當年她藉借私補教授太太劏老鼠，靠展示才華成功將太太追到手。

他說：「我啲乖仔梗係用學業去追女仔，『bio我A㗎！』劏老鼠呀！我教你吖！我用劏老鼠嚟追我老婆，嗰時上佢屋企劏老鼠，好似好血腥，我好恐怖，唔係送花，我攬住佢，教佢點樣劏老鼠，大腸係咁排，係咪好靚呢？跟住就畫圖，顯露我嘅才華，就係咁追到老婆返嚟！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」 曾經衰多口幾乎「家變」

讚太太好脾氣：我唔易頂

曾患上抑鬱症的森美自言有脾氣，太太要忍受她好多脾氣：「我諗喺病人當中，照顧者係最辛苦，而抑鬱嘅照顧者最大嘅能耐就係容忍，我太太係一個脾氣唔大嘅女人，佢容忍咗我好多！

除了有脾氣，森美坦言第二個缺點是好自我，愛自己多過愛身邊的人，為了工作忽略了太太，好多時候只考慮自己感受，無意發了脾氣，

「都係愛自己多啲，多過愛太太，我都提醒自己唔好咁，可能太太愛我多過愛佢自己，所以佢犧牲好多，我成日都冇時間陪佢，佢唔介意，佢好獨立。」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5