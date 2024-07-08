  • 32°C
香港時間 : 2024708日 (一) 18:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

森美索妻丨陳雅嫻名校畢業+童身出身　森美與老婆相知相愛29載：太太愛我多於愛自己

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

森美靚老婆背景勁呀！

【2024年IB放榜/IB榜眼/森美/森美太太/森美女兒/梁曦童】DJ森美的女兒梁曦童（Charisse）於2024年IB考試中考獲44分，成為「IB榜眼」，學霸女兒品學兼優，當中森美太太陳雅嫻（Veronica）當然功不可沒。

Veronica並非普通家庭主婦，這位「德望校花」兒時曾當童星，於1984年上映電影《全家福》內飾演鄭文雅及許冠傑的女兒，當時已是美人胚子。

據知，Veronica曾在有線電視兒童台擔任主持人，千禧年跟森美結婚後便專心相夫教子，二人育有兒子梁曦樂（Lancelot）和女兒梁曦童，子女可說聰明乖巧。

森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」

森美女兒梁曦童在IBDP考獲44分。（經濟日報圖片）

德望校花仙氣十足

回帶1994年，森美參加商台舉辦的「叱吒殺戮新大陸」比賽而入行，亦因而邂逅Veronica。森美早年接受訪問時透露，當眾參賽者準備上台前，Veronica請森美幫她綁好碎花裙後的蝴蝶結，森美笑謂：「就係嗰一下，綁出事！」

早前網民晒出多張1994年某音樂雜誌封面照，內藏多張DJ的半身照，當中包括森美嫂Veronica，不少人大讚：「森美太太」、「咁靚女！」、「大哥老婆」、「幾日系喎個時都」、「似小薯茄-童童」。

現年49歲的Veronica依然保養得宜，屬運動型的她喜愛滑水和騎馬，難怪身型弗爆！

點擊圖片放大
+11
+10

IB放榜｜森美子女沒有遺傳ADHD　女兒成IB榜眼兒子成港大醫科生

森美另類「才華」追索妻？

森美曾於訪談大爆追求Veronica之過程，當年她藉借私補教授太太劏老鼠，靠展示才華成功將太太追到手。

他說：「我啲乖仔梗係用學業去追女仔，『bio我A㗎！』劏老鼠呀！我教你吖！我用劏老鼠嚟追我老婆，嗰時上佢屋企劏老鼠，好似好血腥，我好恐怖，唔係送花，我攬住佢，教佢點樣劏老鼠，大腸係咁排，係咪好靚呢？跟住就畫圖，顯露我嘅才華，就係咁追到老婆返嚟！」

點擊圖片放大
+7
+6

森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」

讚太太好脾氣：我唔易頂

曾患上抑鬱症的森美自言有脾氣，太太要忍受她好多脾氣：「我諗喺病人當中，照顧者係最辛苦，而抑鬱嘅照顧者最大嘅能耐就係容忍，我太太係一個脾氣唔大嘅女人，佢容忍咗我好多！

除了有脾氣，森美坦言第二個缺點是好自我，愛自己多過愛身邊的人，為了工作忽略了太太，好多時候只考慮自己感受，無意發了脾氣，

「都係愛自己多啲，多過愛太太，我都提醒自己唔好咁，可能太太愛我多過愛佢自己，所以佢犧牲好多，我成日都冇時間陪佢，佢唔介意，佢好獨立。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
產後坐月｜新手哺乳媽媽必學4招極速上奶　中醫食療專家教煲催乳湯水

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」
17:07 2024/07/07
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
16:07 2023/12/04
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
【情緒病】森美歡笑背後患抑鬱症近十年　專注力失調無法講完整句子【有片】
18:07 2021/06/02
【情緒病】森美歡笑背後患抑鬱症近十年　專注力失調無法講完整句子【有片】
【比得兔2：走佬日記】陳豪讓孩子從失敗中學習　森美尊重子女意願【有片】
12:41 2021/06/23
【比得兔2：走佬日記】陳豪讓孩子從失敗中學習　森美尊重子女意願【有片】
【結婚廿載】罕貼夫妻合照放閃　森美自覺幸福：我老婆越來越靚
17:58 2021/05/09
【結婚廿載】罕貼夫妻合照放閃　森美自覺幸福：我老婆越來越靚

你可能感興趣

森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」
17:07 2024/07/07
森美女兒丨森美社交平台不提女兒梁曦童成「IB榜眼」　曾經衰多口幾乎「家變」
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
16:07 2023/12/04
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
【情緒病】森美歡笑背後患抑鬱症近十年　專注力失調無法講完整句子【有片】
18:07 2021/06/02
【情緒病】森美歡笑背後患抑鬱症近十年　專注力失調無法講完整句子【有片】
森美 娛樂人物職業 演員 DJ 網絡熱話 IB 家庭關係

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影