聲夢小天后丨炎明熹被「雪藏」風波 　樂易玲再度回應否認對方忘本

▲ 樂小姐否認Gigi忘本。

樂壇小天后炎明熹（Gigi）近日屢傳因拒與TVB續約，故遭到「雪藏」，工作上亦未有新安排。

TVB高層樂易玲日前出席鄭俊弘與何雁詩發起的《ANGELS WITHIN US 天使綜合症慈善演唱會》，再度回應Gigi合約一事。

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Gigi合約仍有一段時間

她接受傳媒訪問稱對方的合約仍有很長時間：「我就唔知點解你哋咁多人對號入座，成日都話佢啦，佢要走唔續約啦，其實我哋嘅同事都應該同佢傾緊合約關係，因為佢仲有一段長時間。」

▲ 樂小姐透露Gigi合約仍有一段長時間。

否認Gigi忘本

早前樂易玲說的「忘本論」引起廣泛關注，更有指她暗示叫Gigi做人不應忘本，對此樂小姐再次澄清不是暗示她，更指相信對方絕不是忘本的人：「我諗新聞界太關心佢嘛？其實佢無嘢呀！你哋唔好對號入座，我唔係話緊佢。」

她續說：「我見每一個artist、教每一堂，我都會講同一番說話，我都會覺得，唔係淨係做artist，做人應該點，做演員應該點，要做榜樣俾觀眾，我自己絕對唔相信佢係啲咁嘅人。」

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