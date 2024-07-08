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聲夢小花丨Chantel否認「升呢」樂易玲愛將　Yumi+Windy指常被提醒不要忘本

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 45 分鐘前

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姚焯菲（Chantel）否認「升呢」樂易玲愛將。

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）在昨日（7月7日）出席於商場舉行的簽唱會，現場吸引數百粉絲支持3位青春美少女，場面相當墟冚。Chantel、Yumi、Windy在台上輪流跳唱，更預告會推出合唱歌！

Chantel、Yumi、Windy在活動後接受傳媒訪問，為處境劇《愛·回家之開心速遞》唱主題曲的Chantel就否認自己「升呢」為樂易玲愛將。

聲夢小花丨鍾柔美飛台北畢業旅行　Yumi化身神槍手百發百中

Chantel否認「升呢」

樂易玲親自到場力撐3位聲夢小花，再加上Chantel取代導師JW主唱《愛·回家》主題曲，再加上現於新西蘭升學的她不時回港工作，顯然深受公司愛戴，更似乎是「升呢」成為樂小姐新寵。

Chantel稱樂小姐沒有偏心自己，更指樂小姐是圈中一個好好的媽媽。至於有份唱《愛·回家》主題曲，她回應指是因為公司覺得她的聲音適合。

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Yumi+Windy指經常被提醒

炎明熹（Gigi）早前接受傳媒訪問時指續約一事仍在斟洽中，又強調自己未有忘本。Yumi、Windy笑指經常都被提醒不要忘本，Windy認為這是做人、做藝人的基本條件，故樂小姐才會不時提醒她們。

四小花各有各忙，Chantel指未有機會找Gigi，並指未開始邀請朋友睇騷，也要看看Gigi的時間安排如何。

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