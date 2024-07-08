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美食推介｜葡菜Casa Lisboa親民價錢品嚐6道菜 「Taste of Portugal」　無限追加國民甜品「傳統餅乾蛋糕」

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

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Casa Lisboa限時推出6道菜 「Taste of Portugal」晚市菜單，食客只需以每位$388的驚喜親民價錢就可以享用到6道由葡萄牙籍主廚 Chef Rodolfo Vicente 精心主理的葡萄牙地道菜式，優惠只去到7月18日。

為感謝食客多年來的支持及讓更多食客能夠深入了解傳統葡萄牙菜的獨特風味，Casa Lisboa限時推出6道菜 「Taste of Portugal」晚市菜單，食客只需以每位$388的驚喜親民價錢就可以享用到6道由葡萄牙籍主廚 Chef Rodolfo Vicente 精心主理的葡萄牙地道菜式，優惠只去到7月18日。

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創業於2009年、正式踏入15週年的Casa Lisboa葡萄牙餐廳一直堅守烹調原則，將真正葡萄牙人味道呈獻給香港食客。而是次菜單的另一大驚喜就是品嚐過前菜及主菜後，食客更可以無限追加品嚐葡萄牙國民甜品——傳統餅乾蛋糕 (Bolo de Bolacha)，只此一家 ! 為這場在香港罕有的葡萄牙盛宴更錦上添花。

傳統葡萄牙餅乾蛋糕 (Bolo de Bolacha)

大家一提及葡萄牙的甜品，就必定聯想到葡撻和木糠布甸，但其實在擁有豐富飲食文化及典故的葡萄牙又豈能只得這兩款國民甜品？葡萄牙傳統餅乾蛋糕 (Bolo de Bolacha)，名字中"Bolo"在葡萄牙語指的是蛋糕，而"Bolacha"則是指餅乾。

這款深受葡萄牙人歡迎、家傳戶曉的甜品，製作手法及形狀每家每戶都可能略有不同，它的主要材料分別有咖啡、牛奶、瑪莉餅乾、奶油、糖和可可粉等材料。它最大的特徵就是用浸泡過濃郁咖啡的瑪莉餅乾層與忌廉層交替堆疊形成，質感綿滑、層次豐富，入口散發陣陣咖啡香氣及奶油的鮮甜味道。在 Casa Lisboa，主廚 Chef Rodolfo Vicente 更在蛋糕面層添上一層朱古力層，讓人吃過不停，大叫滿足。客人可以與店員示意，無限追加品嚐葡萄牙餅乾蛋糕。

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