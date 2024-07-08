校園直擊｜黃焯菴小學小一至小六不同學習主題　擴闊學生思維培養創造力及自信

▲ 為擴展學生的學習空間，何校長根據教育局最新課程指引和學生的學習需要及興趣，於2023-2024年度推行一系列以主題式學習模式為軸的綜合課程，其最後一節為成果分享會，讓學生向家長和參觀者分享他們的學習經歷和作品。

佛教黃焯菴小學秉承「明智顯悲、自利利他」的辦學理念，讓學生先由「自利」開始，培養學生成為「自主學習者」，進而擴展至班級、學校和社區等群體，為社會作出貢獻，達至「利他」。何倩儀校長深信主題式學習模式和多元學習經歷，不只能緊扣學生成長需要，更可幫助學生建構與日常生活結合的知識，並培養明辨思維、協作和溝通能力等21世紀技能，有助他們成為具有創造力和適應力的未來社會棟樑。

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為擴展學生的學習空間，何校長根據教育局最新課程指引和學生的學習需要及興趣，於2023-2024年度推行一系列以主題式學習模式為軸的綜合課程，其最後一節為成果分享會，讓學生向家長和參觀者分享他們的學習經歷和作品。

一年班主題：「做個盡責任的人」

透過沉浸式活動和實踐，小一學生學習基本自理，例如整理書包、寫手冊和幫助家人做家務，明白家務應該是所有家人共同的責任和體諒家人的付出及努力，進而學會孝順父母和培養正確價值觀。

二年班主題：「服務我們的人」

小二學生褪下學生身份，嘗試承擔平日服務我們的人士的工作。透過服務學習，學生明白到如何尊重及感謝日常生活中服務我們的人。



三年班主題：「認識我們的社區」

學校善用位於銅鑼灣熱鬧社區的特點，把大坑舞火龍的傳統習俗融入課程中，讓學生透過舞火龍和製作棋盤了解本地歷史，加深對中華文化的認識和加強國民身份認同感。



四年班主題：「環保」

學生運用顯微鏡來觀察浮游生物，透過循環再用(recycle)塑膠物料製作一幅色彩斑爛的藝術作品，歌頌海洋的美態，從而喚醒大眾的保育意識。在成果分享會當天，學生有條不紊地向參觀者講解海洋污染對海洋生物的影響，並鼓勵他們簽署環保契約，學會將心比心，達致同理。

五年班主題：「電」

學生先透過新聞剪報探索香港人面對的社會問題，例如居住空間狹窄、工作時間過長等，然後利用閉合電路的知識、加上無限創意，製作各種實用的電子工具來幫助香港人解決那些問題。是次STREAM主題融合了科學、科技、工程、藝術和數學等學科，使學生在思考和創作過程中獲益良多。

六年級上學期主題：「服務學習」及「生涯規劃」

在上學期，學生需為幼稚園學生服務，以聆聽者的身份和幼稚園學生溝通及理解他們的需要後，為他們設計益智和互動的學習活動，讓他們渡過一個快樂又有意義的上學日。在下學期的「生涯規劃」活動中，學生從營運一間咖啡廳的經驗中明白到職場中需要的不同技能，探索了自己的興趣和了解商業社會的運作，繼而為自己訂下未來目標，邁向正確的方向。同時理解家人在外努力工作不容易，學會更珍惜與家人相處的時間。

綜合成果分享日當天，學生講解時的自信表現、優秀的作品水平和參觀者的正面回饋也紛紛顯示，本年度一系列的主題式多元課程碩果纍纍，不只擴展了學生的學習空間，更促進學生的全人發展。何校長一直關顧學生全人發展，學校為此提供主題式多元學習經歷，讓學生發掘自己的專長，長大後貢獻社會。

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