充氣奇蹟｜joooo.ann因中環夏誌人氣急升 一文盡睇Joann經典作品
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撰文： 陳家昌
發布時間： 1 小時前
最後更新： 59 分鐘前
上周末「中環夏誌」展出的「充氣世界奇觀」，由展品到藝術家的回應都受到廣泛關注，不論如何，至少令大家對這位亞美尼亞藝術家@joooo.ann（Joann）增加了認識，也對其創作的AI生成藝術圖增加了興趣。
由廣告及設計行業出身的Joann，運用了AI的豐富想像力和創造力，跟不同品牌設計過多輯令人讚歎的廣告圖像，為產品增加了玩味和話題度，曾跟她合作過的名牌包括GUCCI、NIKE、Marc Jacobs、Zara、Valentino, BMW等。
而她令一個打響名堂的系列，便是「Inflatable Wonders」，Joann把世界不同的奇觀和地標，透過AI生成變成白色大型充氣裝置，出自這個系列的作品便有巴黎鐵塔、金字塔、倫敦巨石陣，其異想天開的造型，跟真實地理環境帶來有趣的對比。
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看着Joann一幅幅過去作品，其實香港也曾有藝術家運用幻想力把流行玩意加入城市地標內，效果同樣出色，可見創意不一定要往外尋，相信香港一樣可以有不少選擇。
（更多Joann作品，可瀏覽︰IG@joooo.ann)
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