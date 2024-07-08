IB放榜｜森美見證成長奪《聲夢傳奇2》冠軍　任暟晴拒絕透露IB成績

▲ 森美見證成長奪《聲夢傳奇2》冠軍，2024年IBDP考生任暟晴拒絕透露IB成績。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB/赤柱聖士提反書院/IB成績/任暟晴/聲夢傳奇2】國際文憑大學預科（IBDP）課程7月6日放榜，《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）也是今年IB考生，但拒絕透露自己的IB成績，只是稱成績是意料之内，自己對成績感到很滿意，更透露分數達到conditional offer(有條件取錄)的條件。現時就讀赤柱聖士提反書院的任暟晴（Jasmine），早前已透露自己收到本港3間大學有條件取錄，包括港大、中大及科大。

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IB放榜｜任暟晴拒絕透露IB成績

同屬2024年IB考生的任暟晴（Jasmine）接受訪問時，堅持不肯透露自己的IB成績，只是輕描淡寫地表示對成績感到滿意，並強調分數是意料之内，而且分數達到conditional offer(有條件取錄)的條件。

條件取錄｜任暟晴獲本港三大取錄被質疑有特權 拆解IB申請大學條件取錄機制

任暟晴（Jasmine）早前透露自己收到本港3間大學有條件取錄，包括港大、中大及科大，結果引發網民質疑DSE未開考已獲conditional offer(有條件取錄)，是因為她的歌手光環。任暟晴（Jasmine）其後自己解釋指，自己是應届IB考生，現時獲大學有條件取錄是好正常。

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IB放榜｜聖士提反書院IB成績創疫後新高

2024年IB已於7月6日放榜，赤柱聖士提反書院誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花。赤柱聖士提反書院助理校長表示，學校成績超過50%考獲40分以上，7位獲得大學醫科offer，是Covid後IB成績歷來最好。

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IB放榜｜有條件取錄是甚麽？

HKexcel IB Specialist創辦人Edward曾經在TOPick撰文解釋，IB考生申請大學，通常分為條件取錄 （CONDITIONAL OFFER）和無條件取錄（UNCONDITIONAL OFFER）。

條件取錄，即是大學會給給予申請學生一個IB分數，如果達標就一定會取錄。他舉例指，如倫敦大學法律系給出IB39分的條件取錄，另外再加3科高等考試（Higher Level）的分數要766， IB大考（非學校模擬考試）達到了要求就會取錄。

不過，若IB最終考到39分，但Higher Level科目不達標，都有可能不獲取錄。

IB放榜｜Jasmine3歲學唱歌

Jasmine從小接觸音樂，在3、4歲便開始學唱歌，聲樂已達8級，擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級水平，曾參加過至少10項學界或校內歌唱比賽，並取得優異成績。她中學在赤柱聖士提反書院就讀，是學校合唱團的成員。任暟晴（Jasmine）在17歲時參加《聲夢傳奇2》比賽並奪得冠軍，主持剛好就是今年女兒在IB考試中奪得44分成為榜眼的森美。

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