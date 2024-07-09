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疫情升溫丨炎夏疫情升溫4種病菌輪流夾擊　研究揭高溫削弱人體免疫系統

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

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【流感／呼吸道疾病／傳染病／高溫／夏天／炎熱／免疫力】天氣炎熱，呼吸道疾病傳播情形也有所上升。台灣有醫生分享，前來求診的患者人數有所上升，而他亦引述美國有研究指出成因，便是越高溫度，越會削弱人體免疫力。台灣有醫生亦警告，氣候變化可致傳染病蔓延，故此維持室溫，對於維護人體健康是很重要。

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高溫削弱免疫力 4種菌夾擊

台灣整合醫學科醫生姜冠宇醫生上周六（6日）在社交平台Facebook專頁發布短片，指有見從6月起，呼吸道融合病毒（RSV）、流感、新冠病毒確診數字上升，另見黴漿菌亦開始有感染病例。他解釋天氣炎熱卻迎來疫情高峰的主要原因，原來與氣候變化有關，並引述美國心臟協會今年3月在芝加哥發布的研究報告，指出UTCI熱氣候指數每上升5度、相等於攝氏升2、3度的環境下，人類免疫系統會被高溫影響。報告指出，人體在高濕環境下，免疫B細胞（亦稱：B淋巴球）會降低6.8%，等同人體對於病毒的適應反應會下降。姜醫生警告，當免疫系統被削弱，加上其他免疫反應上升時，指出「並非是免疫力變好」的徵兆，而是會加重感染後出現的症狀。

調節室溫攝氏26至28度可維護健康

姜冠宇建議，調節體溫可保持人體免疫力，故室溫應調節在比較舒適的26至28度。他亦預警，未來全球氣候變化有可能會改變傳染病的分佈，而微生物適應環境溫度的速度往往比人類快，故此推測未來居住設施可能要加設調整室溫的系統，以維持人體免疫力。他亦建議大家為自己健康著想，盡量減少對環境的破壞。

所以大家要小心以後傳染病可能越來越不按牌理出牌。

相關文章：飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】

季節性流感8類高危群組

本港家庭醫學專科醫生趙志輝曾受訪指出，流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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10大高維他命C含量食物

台灣營養師余朱青在其Facebook專頁中指出，補充維他命C確實有益身體健康，因為維他命C具抗氧化及細胞修復作用，亦能增強抵抗力；此外，當人體大量出汗時也會造成營養素流失，所以當運動後、發燒、感冒、曝曬或捱夜後造成水分和營養素流失，都可以補充維他命C以幫助身體復原。

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