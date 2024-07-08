DSE｜中大獎學金加碼87%讀醫狀元獲66萬　盼令學生無需分神兼職　

▲ 中大於新學年加強「新生入學獎學金」。（左至右） 譚俊棋同學、中大入學及學生資助處處長王家徹、陳祺軒同學。(梁偉榮攝)

文憑試（DSE）下周三（17日）放榜，中文大學今（8日）宣布，9月新生入學獎學金加碼逾87%至3590萬元，當中7科5** 「狀元」將獲整筆41萬元學習津貼及交流獎學金，以及4年學費全免；倘狀元入讀中大醫科更可獲6年學費全免，共獲高達66萬元獎學金；校方亦為1科5**獎學金加碼。校方否認鼓勵新生「來中大賺錢」，而是希望令學生無需分神從事夜間兼職，在學期間「無憂無慮」。

新生只要考獲4科5** 或以上即可獲4年學費全免，而考獲5科5** 或以上則可獲發整筆學習津貼。當中，7科5** 「狀元」將獲發整筆41萬元學習津貼及交流獎學金，以及4年學費全免，最高可獲逾57萬元獎學金，按年增逾4成、即17萬元。加上書院及學院提供的獎學金，最高獎學金金額將高達100萬元。而考獲一科5**的新生，首年則可獲8000元獎學金，加幅達6成。

中大入學及學生資助處處長王家徹表示，改由一筆過發放獎學金是為回應不同家庭需要、讓學生作靈活規劃，安排用作進行海外交流或科創活動等。但他否認，加碼發放獎學金為鼓勵新生「來中大賺錢」，而是希望令學生無需分神從事夜間兼職，在學期間「無憂無慮」，同時在目前經濟極具挑戰的情況下，與社會共度時艱。

王家徹亦稱，中大作為資助大學，對學生有承擔，並提到當中絕大部份學生經由應考DSE入學，對他們的支援不會改變，只要學生達到標準便會獲發獎學金，相信受惠人數不會有太大變化。他又指，中大中低收入家庭學生比例較高、甚至最高，為中大成功發揮社會功能感到自豪，並相信教育能夠改變命運、優質教育皆平等。

8間政府資助大學將由2025/26學年起，連續3年加學費，平均每年加幅達5.5%，王則表示，屆時全免或半額學費獎學金會按學費水平調整。

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