台灣旅遊｜高雄義大世界一站式親子遊　全台唯一K歌摩天輪邊唱邊賞景

▲ 高雄義大世界的摩天輪是全台唯一擁有卡拉OK包廂的冷氣車廂摩天輪，40個透明車廂（其中5個K歌包廂），夜間共有128種炫麗燈光秀（王茵芸攝）

創立於1978年的義联集團，業務包括教育、生產、醫療及休閒。當中在休閒娛樂方面，位於高雄的義大世界，是很適合親子或結伴遊玩的好去處，除了義大遊樂世界、義大世界購物廣場、義大天悅飯店、義大皇家酒店，還有全台唯一的K歌摩天輪。附近還有聞名遐邇的佛光山、可採果的大樹休閒農場、全亞洲第二座通過HACCP認證的蚵仔寮魚市場、可水平旋轉的亞洲最長跨港旋轉橋大港橋等景點。

▲ 義大皇家酒店主題房有激速賽車、考古探險、飛行屋、小公主、恐龍世紀、海洋冒險這6種，圖為賽車主題房。（王茵芸攝）

義大天悅飯店和義大皇家酒店，加起來有超過1,000間客房，風格略有不同但同樣寬敞舒適。天悅飯店與全球最大的德國木製玩具品牌Hape攜手，打造「生日派對」、「軌道歷險」、「童樂廚房」、「叢林探索」4大主題，房內還會提供額外的軟積木讓住客發揮創意；而皇家酒店內有6款高規格的親子主題套房（激速賽車、考古探險、飛行屋、小公主、恐龍世紀、海洋冒險），風格設計鮮明，布置得很用心，小朋友玩得不亦樂乎、大人也可好好休息。

▲ 義大世界的K歌摩天輪車廂，廣東歌選擇不算多但經典，英文歌選擇亦不少。（王茵芸攝）

在義大游樂世界內，刺激的遊戲設施如極限挑戰等，固然吸引大人和小朋友，作為亞洲唯一的希臘情境主題樂園，最吸引記者眼球的，反而是依照藍白山城「聖托里尼山城」而建的場景，令人不顧台灣南部毒辣的太陽而拍個不停。當然最令人期待的還是K歌摩天輪，直徑80公尺、高215公尺的「義大世界摩天輪」，有40個透明的冷氣車廂（包含5個K歌包廂），摩天輪轉一圈約18分鐘，K歌包廂則可享受足足2圈的唱歌兼賞景的時間，廣東歌選擇不算多，但多為港台都熟悉的經典歌曲，英文歌亦不少。

▲ 參加義大天悅飯店的「農夫樂採果趣」體驗，造訪被譽為最Chill農村的大樹休閒農業區，此處土壤特別適合鳳梨和荔枝生長， 果味清甜。（王茵芸攝）

農場摘西瓜鳳梨

距離義大世界只15分鐘車程的大樹休閒農業區，是台灣休閒農場的成員之一。因應季節可採玉荷包荔枝或各品種鳳梨。今年荔枝欠收，好在鳳梨是一年365天都有果可採的。

體型碩大的西瓜鳳梨味道清甜，被稱為鳳梨界的變型俠醫，每顆可重達2公斤。參加義大天悅飯店的「農夫樂採果趣」體驗，2.5小時內除了吃鳳梨飯、喝鳳梨原汁，還可以親手採鳳梨、做蔭鳳梨醬（此醬蒸魚煲湯俱佳）。每日有3梯次（09︰30 / 13︰00 / 15︰30）可選，4人即可成團（每梯次最多8人），每人新台幣500元（約120港元）的費用，已包括了交通、社區導覽、DIY體驗及園區鳳梨吃到飽。

▲ 蚵仔寮魚市場是亞洲第2座通過HACCP食品安全管制系統認證的魚市，漁獲分揀和拍賣過程，是難得可親眼目睹的場景。（王茵芸攝）

蚵仔寮魚市場

蚵仔寮原是養蚵捕魚的小漁村，近年轉型為觀光漁港及漁市場。由於拍賣制度健全，吸引了鄰近地區漁船到此卸貨交易，使得港口魚貨日益新鮮眾多，為全國現撈漁獲之冠、同時也是烏魚子的重要產地。拍賣市場內甚至有專供烏魚卸貨和加工的通道（冬季限定）。

蚵仔寮魚市場是亞洲第二座通過HACCP食品安全管制系統認證的魚市，實現漁獲不落地，使現撈漁獲保持新鮮與安全。遊客可以團體預約形式參觀魚市拍賣過程，色彩繽紛排列整齊的籃內裝着各式漁獲、理貨員忙碌穿梭、拍賣聲絡繹不絕，很是熱鬧精采。參觀完豈可放過在此大啖海鮮餐的機會？魚市旁邊的田媽媽戀戀蚵仔寮，是很多人推薦的餐廳。若無法預約參觀也不必失望，旁邊的蚵仔寮魚貨直銷中心也很好逛，販售琳琅滿目的新鮮海產，可帶往餐廳請他們代為料理。

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設包車服務

凡搭乘長榮/華航/國泰航班之房客，只要出示相關證明，即可於入住3天前來電或來信預約，義大天悅飯店免費提供小港機場接機服務。接機時間為11︰30、13︰30、19︰30。

義大皇家酒店及義大天悅飯店也提供包車服務，每小時收費新台幣500元（約120港元）（須連續包車4小時以上）。建議行程有︰蚵仔寮觀光魚市半日遊、高雄市區半日遊、旗山老街半日遊。

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義大天悅飯店主題房專案

4種不同主題的Hape主題房（生日派對、軌道歷險、童樂廚房、叢林探索）

專案價格︰

2天1夜新台幣7,999元起（約1950港元）（Hape主題房入住1晚、2大1小早餐、咖啡廳主題三層下午茶1組）；

3天2夜台幣15,999元起 （約3890港元）、（Hape主題房入住2晚、2大1小早餐/兩日、喜悅食堂套餐1組、咖啡廳主題三層下午茶1組）

優惠時間︰即日起至9月30日

義大皇家酒店主題房專案

6種親子主題套房（激速賽車、考古探險、飛行屋、小公主、恐龍世紀、海洋冒險）

專案價格︰2天1夜新台幣8,800元起（約2140港元） 、（親子主題套房入住1晚、2客成人早餐，加購早餐7-12歲每位新台幣308元（約75港元）6歲以下免費

優惠時間︰即日起至12月29日

INFO︰

義大遊樂世界

地址︰840 高雄市大樹區學城路一段10號

義大天悅飯店

地址︰840高雄市大樹區三和里義大八街100號

義大皇家酒店

地址︰840 高雄市大樹區學城路一段153號

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