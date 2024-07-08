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巴絲Let’s go歐丨193與郭嘉盈同遊葡萄牙　郭嘉駿兄妹幫對方化妝互動超搞笑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

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193在《巴絲Let’s go歐》帶妹妹Michelle去葡萄牙旅行。

ViuTV全新節目《巴絲Let’s go歐》分別邀請三位藝人，包括郭嘉駿（193）、葉振弘（Marco）及李敏（Ranya），分別與他們兄弟姊妹一齊去旅行。首個星期，將會由193帶著與他年紀相差5年的妹妹郭嘉盈（Michelle）踏上葡萄牙之旅。

被問到為何會接拍節目，193直言對此行並沒期望，只是一心想幫妹妹爭取出鏡機會，又笑謂：「拍5集節目飛去歐洲，好得閒咩？我冇咗2個廣告，全部都係錢嚟㗎！」

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193直言對此行只一心想幫妹妹爭取出鏡機會。

兩兄妹不停鬥嘴

《巴絲Let’s go歐》第1集內，193和Michelle先跟一位當地化妝師學幫對方化妝，期間兩兄妹不停鬥嘴，互動搞笑。

193為Michelle塗粉底時，毫不留情說了一句：「塊面咁大嘅？」Michelle笑了一笑便回應：「你而家先知咩？」 193又幫Michelle畫眉，由於他落手太重，連自己都忍不住偷笑，Michelle見哥哥反應，即時露出無奈表情，說道：「喂呀你手震，你唔好笑啦大佬啊！」

兩兄妹異口同聲表示今次首次如此近距離地望著對方。

193兄妹似餅印

之後，193展現其調皮性格，故意把Michelle的眼眉拉長，更幫她加了兩顆痣在臉上，令Michelle哭笑不得。

當然Michelle亦不甘示弱，在193臉上進行報復，所以連化妝師也笑言雖然他們樣貌不似餅印，但憑化妝技術絕對可以看出二人是兩兄妹。

一輪搞笑過後，193和Michelle分享感受，二人都異口同聲表示今次是第一次如此近距離地望著對方，Michelle更坦言當時有害羞的感覺。

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