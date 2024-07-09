親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票

【親子遊/本地文化遊/太古集團/歷史檔案中心/AR擴增實境/可口可樂/國泰機票】近年不少博物館都將藏品數碼化，令參觀者可利用創新科技穿越時空，感受過去親切回憶。太古集團旗下的太古歷史檔案中心在2021年成立，共有6300呎，逾1,200件歷史物件以數碼方式保存，同時加入AR擴增實境，按原方位重現開埠初期鰂魚涌工業城面貌，讓參觀者以不一樣的方式細看歷史變遷。檔案中心亦設有導賞團，學校及其他團體均可預約參觀。

太古歷史檔案中心收藏逾1,200件歷史藏品，即日起公眾可預約參觀。中心設有AR擴增實境，重現開埠初期鰂魚涌工業城面貌，以及香港150年來的發展變遷，參觀者可透過AR擴增實境還原昔日真實場景，感受美好回憶及了解過去歷史。為了能夠完美展現歷史藏品，檔案中心設有24小時控制溫度及濕度的檔案室，亦製成數碼檔案保存及展示。

▲ 太古歷史檔案部是為數不多的私人企業商業檔案庫。（任薏攝）

太古歷史檔案中心｜絕版玻璃可樂樽 國泰手寫機票

走入佔地6,300平方呎的檔案中心，到處擺放著香港的點點滴滴，桌上展示的一公升玻璃樽裝可樂是5、60年代港人的集體回憶。太古歷史檔案部總監施清指，聽聞舊時很多媽媽將白開水倒進這款玻璃樽，放進雪櫃冷藏，讓小孩夏天用這個玻璃樽喝凍水。網上二手拍賣平台亦有人放售絕版可樂樽收藏品，開價高達8萬元。

除了絕版玻璃樽，檔案中心亦有收藏國泰航空不同年代的物品，包括上一代空姐服飾和飛行報告等。在未有電子系統售賣機票的年代，除了飛行報告是機師親手寫的，就連飛機票都是手寫的，内容列明目的地，行李資料等，設計非常懷舊。

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太古歷史檔案中心｜開放公眾預約望回饋社會

在2011年開設歷史檔案中心初期，只有4名歷史檔案專員負責整理、收集，公司職員可參觀、了解公司歷史，有利公司長遠發展。施清分享道，她在太古集團工作近20年都未接觸過檔案管理知識，幸得公司請來專家帶領，「由一開始到現在，都是摸著石頭過河的階段」，待2015年收集到可觀數量的檔案，始建議公司可成立內部的歷史檔案庫。

太古歷史檔案中心｜收集公司檔案「家家戶戶去敲門」

太古歷史檔案部是為數不多的私人企業商業檔案庫，要從旗下公司各部門收集歷史檔案，施清形容「差不多要家家戶戶去敲門問」，收集資料時又要經詳細解釋和介紹後才可收集到，如在公關部要收集的檔案就是新聞稿等，通常是該部門不再用這些檔案時，他們才會前來收集，

若沒有設立檔案部，這些不再使用的檔案就會被丟棄到堆填區。

太古歷史檔案中心｜即日起開放團體預約參觀

現時檔案中心展出的文件、物品只是太古集團逾150年歷史的冰山一角，她指太古檔案部冀未來回饋社會，除了開放太古的歷史檔案中心予公眾參觀外，公眾人士亦可向檔案部的團隊查詢相關歷史檔案，或在閱覽室做資料搜集。她盼在未來可多做社區相關的工作，如與學校合作，公眾人士也可以團體形式電郵預約參觀，會優先讓學校團體、學術人士或對歷史有興趣等團體參觀。

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太古歷史檔案中心｜研人工智能數碼保育檔案

太古集團自1870年在英國成立後來到香港發展，至今已超過150年。太古歷史檔案中心於2021年成立，位於鰂魚涌的太古坊康橋大廈，展示了逾1,200件有關太古集團在香港發展的歷史檔案，反映了香港的歷史變遷。太古集團旗下的業務，如船塢、國泰航空、煉糖廠和可口可樂裝瓶廠，都與香港的發展息息相關，背後有許多令人津津樂道的故事。

施清指，未來會探討人工智能發展與檔案庫原資料的配合，研究如何將檔案以最新科技呈現，例如4K展示和沉浸式體驗等，但指未必可將所有檔案都數碼化放上網，研究數碼保育會是未來的工作。

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