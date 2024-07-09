  • 32°C
香港時間 : 2024709日 (二) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票

親子好去處

撰文： 孔文秀

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
專題影片
親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票

【親子遊/本地文化遊/太古集團/歷史檔案中心/AR擴增實境/可口可樂/國泰機票】近年不少博物館都將藏品數碼化，令參觀者可利用創新科技穿越時空，感受過去親切回憶。太古集團旗下的太古歷史檔案中心在2021年成立，共有6300呎，逾1,200件歷史物件以數碼方式保存，同時加入AR擴增實境，按原方位重現開埠初期鰂魚涌工業城面貌，讓參觀者以不一樣的方式細看歷史變遷。檔案中心亦設有導賞團，學校及其他團體均可預約參觀。

太古歷史檔案中心收藏逾1,200件歷史藏品，即日起公眾可預約參觀。中心設有AR擴增實境，重現開埠初期鰂魚涌工業城面貌，以及香港150年來的發展變遷，參觀者可透過AR擴增實境還原昔日真實場景，感受美好回憶及了解過去歷史。為了能夠完美展現歷史藏品，檔案中心設有24小時控制溫度及濕度的檔案室，亦製成數碼檔案保存及展示。

太古歷史檔案部是為數不多的私人企業商業檔案庫。（任薏攝）

太古歷史檔案中心｜絕版玻璃可樂樽 國泰手寫機票

走入佔地6,300平方呎的檔案中心，到處擺放著香港的點點滴滴，桌上展示的一公升玻璃樽裝可樂是5、60年代港人的集體回憶。太古歷史檔案部總監施清指，聽聞舊時很多媽媽將白開水倒進這款玻璃樽，放進雪櫃冷藏，讓小孩夏天用這個玻璃樽喝凍水。網上二手拍賣平台亦有人放售絕版可樂樽收藏品，開價高達8萬元。

除了絕版玻璃樽，檔案中心亦有收藏國泰航空不同年代的物品，包括上一代空姐服飾和飛行報告等。在未有電子系統售賣機票的年代，除了飛行報告是機師親手寫的，就連飛機票都是手寫的，内容列明目的地，行李資料等，設計非常懷舊。

點擊圖片放大
+4
+3

太古歷史檔案中心｜開放公眾預約望回饋社會

在2011年開設歷史檔案中心初期，只有4名歷史檔案專員負責整理、收集，公司職員可參觀、了解公司歷史，有利公司長遠發展。施清分享道，她在太古集團工作近20年都未接觸過檔案管理知識，幸得公司請來專家帶領，「由一開始到現在，都是摸著石頭過河的階段」，待2015年收集到可觀數量的檔案，始建議公司可成立內部的歷史檔案庫。

太古歷史檔案中心｜收集公司檔案「家家戶戶去敲門」

太古歷史檔案部是為數不多的私人企業商業檔案庫，要從旗下公司各部門收集歷史檔案，施清形容「差不多要家家戶戶去敲門問」，收集資料時又要經詳細解釋和介紹後才可收集到，如在公關部要收集的檔案就是新聞稿等，通常是該部門不再用這些檔案時，他們才會前來收集，

若沒有設立檔案部，這些不再使用的檔案就會被丟棄到堆填區。

太古歷史檔案中心｜即日起開放團體預約參觀

現時檔案中心展出的文件、物品只是太古集團逾150年歷史的冰山一角，她指太古檔案部冀未來回饋社會，除了開放太古的歷史檔案中心予公眾參觀外，公眾人士亦可向檔案部的團隊查詢相關歷史檔案，或在閱覽室做資料搜集。她盼在未來可多做社區相關的工作，如與學校合作，公眾人士也可以團體形式電郵預約參觀，會優先讓學校團體、學術人士或對歷史有興趣等團體參觀。

點擊圖片放大
+5
+4

太古歷史檔案中心｜研人工智能數碼保育檔案

太古集團自1870年在英國成立後來到香港發展，至今已超過150年。太古歷史檔案中心於2021年成立，位於鰂魚涌的太古坊康橋大廈，展示了逾1,200件有關太古集團在香港發展的歷史檔案，反映了香港的歷史變遷。太古集團旗下的業務，如船塢、國泰航空、煉糖廠和可口可樂裝瓶廠，都與香港的發展息息相關，背後有許多令人津津樂道的故事。

施清指，未來會探討人工智能發展與檔案庫原資料的配合，研究如何將檔案以最新科技呈現，例如4K展示和沉浸式體驗等，但指未必可將所有檔案都數碼化放上網，研究數碼保育會是未來的工作。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
18:42 2024/06/25
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
14:00 2024/06/30
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO
今日 09:00
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO

你可能感興趣

親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
18:42 2024/06/25
親子好去處｜黃竹坑逾51萬呎THE SOUTHSIDE商場開幕　130間食肆店舖+12大親子玩樂地推介
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
14:00 2024/06/30
7月生日好去處｜7月份35大生日好去處優惠合集　免費酒店自助餐/睇戲/主題樂園門票
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO
今日 09:00
暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO
親子活動 好去處 歷史科 人工智能 太古 文娛藝術 博物館 鰂魚涌 AR 太古地產

最高瀏覽

公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運
公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運
急症室最長等候時間（07月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月09日 時間16:05）
十優港姐丨麥明詩自爆6年前跟前度分手　分享舊情盛勁為大方回應
十優港姐丨麥明詩自爆6年前跟前度分手　分享舊情盛勁為大方回應
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗
娛圈夫妻丨吳若希網上公審老公為女員工接送 　晒對話截圖作最後警告：作為太太要提就提咗