時尚速報｜CHANEL推腕錶+頸鏈+耳筒三合一　PREMIERE SOUND腕錶手袋皮繩金屬鏈為靈感

假若要挑選一枚最能夠代表CHANEL的腕錶，相信應用了白色搪瓷製的J12腕錶就一定當之無愧，多年下來，今天的J12亦開始變得玩味十足，例如推出有著Coco Chanel剪影的Mademoiselle J12 Couture，或以交剪造型代替指針的J12 Couture腕錶等，但論到最有噱頭的，還看今天介紹的PREMIERE SOUND腕錶。

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這一枚有「聲」又有「色」的PREMIERE SOUND腕錶，從經典的PREMIERE EDITION ORIGINALE腕錶演變而來，八角形錶殼靈感來自N°5香水的瓶蓋。至於柔軟的錶鏈更不須多說，因為它就是品牌手袋上經典的皮繩金屬鏈，而為了加添耳筒這細節，將原有的錶鏈變成長頸鏈，兩側連著耳塞式耳機，其中一頭可以連接iPhone或Android手提電話或其他音訊裝置，並配置麥克風和遙控器，方便大家調節音量、控制音訊和視訊播放、接聽電話和降噪等功能。

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今次CHANEL將腕錶、首飾和音響器材互相結合，如此漂亮，但同時又有備有功能性的配飾，要擁有它可要準備11萬元呢﹗

產品查詢：3622 5288

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