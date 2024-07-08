星二代尖子｜盤點星二代學霸森美女兒成IB榜眼　陳伶俐資優兒IQ130讀港大神科

▲ 星二代學霸逐個睇！

【2024年IB放榜/星二代/森美女兒/梁曦童/聖保羅男女中學/DSE/譚詠麟/陳伶俐/鄭丹瑞/梁芷珊】國際文憑大學預科（IBDP）課程前日（6日）放榜，多間名校誕生狀元、榜眼，而其中一名44分IB榜眼便是就讀聖保羅男女中學的森美女兒梁曦童（Charisse）。自小勤奮讀書的梁曦童，每年都是全級頭10名，現成為IB榜眼，可謂從小到大都是學霸。其實娛樂圈中也有不少星二代都是學霸，TOPick就為大家盤點星二代學霸！

星二代尖子學霸｜1. 森美子女梁曦樂、梁曦童

著名商台DJ森美的一對子女均是就讀聖保羅男女中學，森美女兒梁曦童除了於2024年IB放榜成為44分IB榜眼外，在小學階段，幾乎每年都考全級頭10名。森美過去在訪問中大讚女兒會自動自覺溫書，有時更勤力到令她覺得女兒對成績過分緊張，心怕造成心理問題，希望女兒能夠適當放鬆。

我認為教女時，只叫佢用功讀書係唔夠，亦都唔好忽略工作同生活的平衡（work-life balance），以免後悔。

森美非是催谷型的父母，梁曦童指爸爸不會要求她只專注在學業上 ，反而讓她自由做自己喜歡的事，更經常叫她不要讀書。森美對此笑言，是要減輕她的壓力。

我爸爸通常叫我不要讀那麼多書，因為他知道我就算不需要提醒，我都會自覺去溫習，所以他反而去提醒我放鬆一點。

森美女兒曦童現正考慮赴英國劍橋讀心理學，或留港升讀醫科。而森美兒子梁曦樂同為學霸，但轉赴英國修讀A-Level課程，並在獲得4科A*的佳績，後來選擇回港繼續升學，現正就讀香港大學醫學系。

IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫 感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

IB放榜｜森美女兒考獲44分成IB榜眼 森美育兒法：教女要寵上天

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星二代尖子學霸｜2. 譚詠麟兒子譚曉風

譚詠麟與紅顏知己Wendy所生的兒子譚曉風，多年來受到高度保護，甚為低調，不過在校長的悉心栽培下，也是一名精英學霸。譚曉風早年於英國中學會考（GCSE）考試中，以12A*被拔尖，13年獲牛津大學工程科學系取錄，17年碩士畢業。除了成績出眾外，曉風在音樂上同樣出色，吉他、鋼琴、打鼓樣樣精通，同時也是牛津大學的划船隊成員，籃球和網球也一樣曉得。

曉風畢業後在遊戲公司任職，之段轉職4間公司，在Amazon任職工程師，年薪過百萬港元。

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星二代尖子學霸｜3. 林敏驄陳伶俐兒子林肯

陳伶俐與前夫林敏聰所生的大兒子林育（Lincoln），智商高達130，屬資優生，過往與森美子女一樣就讀聖保羅男女中學，DSE成績全部科目均考5*或以上，入讀港大神科IBGM（International Business and Global Management）工商管理學學士（國際商業及環球管理），此科被視為大學的商科精英，不少畢業學生獲大公司爭相招聘。另外，林肯也有與朋友夾Band，小時候無師自通鋼琴，擁鋼琴演奏級，可見遺傳了「鬼才」父親的音樂天分。

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星二代尖子學霸｜4. 鄭丹瑞長女鄭瑤

鄭丹瑞（旦哥）長女鄭瑤（Zaneta）在英國中學會考（GCSE）考獲11A佳績，曾在美國賓州大學修讀政治學及英國文學，並在倫敦大學學院取得碩士學位，名副其實是學霸一名。她曾於當地潮流雜誌《Tank》任實習生，曾在公關公司工作，亦擔任過財經公關，後來鄭瑤任職一本英文時裝月刊時裝的編輯。

對於教育，旦哥有自己一套育兒心得，就是放手讓小朋友去追逐自己的興趣。他曾在以往的訪問中表示，做父母要懂得何時放手，如何去給予，給予幾多。讀滿書就可以，覺得自己夠就可以了，之後就可以去找你自己的人生，而他作為父母的工作也便完成了。

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星二代尖子學霸｜5. 梁芷珊女兒羅樂桐

才女梁芷珊與商人前夫羅傑承的女兒羅樂桐（Elly）在14歲時便到英國讀書，2018年報考IGCSE獲11A佳績，包括1A**、9A*、1A（Add Maths）。女兒成績出眾，芷珊坦言從未做過怪獸家長，認為小朋友能夠於開心快樂的環境成長才是最重要。

我終於可以用事實來證明，小朋友讀書學習係唔駛迫既，開心快樂成長最緊要，絕對唔駛報十間幼稚園，唔駛補習，唔駛學芭蕾舞，唔需要學七國語言。

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