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粉嶺高球場｜哥球會申司法覆核續訊　環保署指覆核僅針對環評報告

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

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高球會會長郭永亮今到庭旁聽。(朱永倫攝)

政府擬收回粉嶺高球場舊場興建公屋，香港哥爾夫球會早前入稟申司法覆核，質疑環保署有條件批准環評報告，高院早前批准暫緩環評決定之申請，司法覆核聆訊今（8日）於高等法院續訊。環保署一方陳詞指，是次司法覆核針對相關環評報告是否合適，如何處理哥球會用地則是政府及環保署的職責，這亦涉及相關專業範疇，法庭亦不應輕易作出否定。

資深大律師袁國強今代表環保署署長陳詞。朱永倫攝

申請人香港哥爾夫球會，答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署為利益關係方。球會由資深大律師余若海代表，環保署署長由資深大律師袁國強代表，土拓署則由資深大律師鮑進龍代表。

代表環保署的資深大律師袁國強陳詞指，是次司法覆核是針對相關環評報告是否合適，如何處理哥球會用地則是政府及環保署的職責，這亦涉及相關專業範疇，法庭亦不應輕易作出否定，應在有足夠的證據下方可批出司法覆核。

袁引述 《環境影響評估條例》，就環境影響評估報告的批准、制定申請環境許可證，以及公眾查閱報告等時限指，相關時限早前已於立法會內進行詳盡的辯論，亦給予各持分者回應的機會，又指其中的14天時限亦已取得良好的平衡。

袁續指，法例亦未有規定政府需就附加資料作公眾討論，而且政府亦有相關的專業知識作出決定，以及平衡公眾利益，並考慮到各持分者的立場。

聆訊下午續。

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