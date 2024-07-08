中環充氣展風波│策展人：已邀請原創者來港觀展　籲市民入場「唔好活喺網上世界」

▲ 策展人表示，已邀請J原創者親身來港觀看展覽。（朱永倫攝）

正在中環海濱展出的「中環夏誌」5個世界奇蹟的白色充氣裝置，近日開放參觀後引起爭議。充氣裝置原創作者、亞美尼亞AI藝術家Joann早前批評展品醜樣，主辦方製成實物後未有徵求她同意就展出；主辦方回應指一直與原創者保持聯絡，展覽會繼續舉行。策展人區瑞蓮今早（8日）在電台節目表示，今次展出屬「二次創作」，與原作者之間並無金錢交易，表示已邀請Joann親身來港觀看展覽，又呼籲市民「親身親眼嚟睇，唔好活喺網上世界」。

區瑞蓮稱，主辦方今年3月聯絡Joann，對方同意展覽可以描述為受她作品「啟發」，完成實體作品後亦有發送照片給Joann，對方看過沒有提出反對。區瑞蓮認為圖片，與實物可說是有8、9成相近，惟原作品由AI生成，實體化時要考慮結構及公眾安全等因素，故作出微調。

網上流傳其中一個裝置金字塔有綠色燈光映射，遭網民嘲笑像「屍體帳幕」。區瑞蓮澄清，「從來無打過綠色金字塔嘅燈」，指曾測試12種顏色的燈光，從未挑選過綠色作該金字塔的打燈顏色，本應是粉紅及粉藍的幻彩燈光效果，相信該照片是在展品未完成時、進行燈光測試期間拍攝。

至於有網民批評巨石陣似墳場，區瑞蓮指，反映作者天真、有創意的原意，充氣設施以一家大小為目標參觀者，讓小朋友彈跳「放電」，襯托藍天白雲，拍照效果漂亮，如有人對個別顏色有避忌，是個人喜好問題。。

區瑞蓮重申，「中環夏誌」活動已舉辦8年，費用全免，不屬於政府項目，亦不受公帑資助，3日已吸引超過12000人到場，她希望市民不要只活在網絡世界，親身到場感受。

主辦方：開放前會重新充氣

今午Facebook群組「香港風景攝影會」流傳一組圖片，顯示充氣展品已「放氣」。主辦方回應本報查詢時指，充氣裝置每晚關閉後會「放氣」，開放前會重新充氣。展覽今日下午3時開放，約2時半左右會重新充氣。

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