靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態【有片】

《東張西望》女神輩出，梁麗翹（Nicole）早已穩佔其中一席，雖然Nicole育有一子一女，但無論樣貌和身形都保養得宜，不過女神也曾有過身材焦急，她於最新一集《靚太安樂窩》，就透露誕下第一胎時，由於未完全修身就復工，結果被嫌胖，令她每天開完廠也哭著回家！

Nicole自言最胖是懷孕的時候：「我記得分娩當日的早上，我差不多150多、160磅，但生完之後都是150多、160磅，別人說生完有很多胎水，什麼都會流出來，但沒有，為什麼我只減得幾磅？很灰，哈哈。」她表示最灰心是生完大女兒Nanette後，試過很多方法都未能瘦下來，包括不吃東西和做運動，但最終體重還是反彈。

▲ 完全看不出現已是兩孩之母！（攝:湛斯雅）

被勸先修身再回工作崗位

由於放完產假便要繼續《東張》工作，當時更有同事跟Nicole說：「你出鏡這樣，不如你在家休息一下，減完再回來工作，其實都是為你好。」Nicole無奈表示：「都真是想為我好，不想觀眾看到我胖嘟嘟又不漂亮的樣子，但我當時覺得很失落，其實我每天開完廠，我回家都是哭著走，真是有眼淚滴住走。」Nicole覺得當時只是剛剛生完BB兩、三個月有，可不可以給她多少少耐性？並反問：「不是生完個個都預計你是胖的嗎？為什麼好像大家對一個生完BB的產後媽媽的包容這麼低的？」

生產完還被問懷孕多少個月

而最令Nicole不解的是，為什麼其他藝人同事，生完BB可極速回復24吋腰，自己卻不是這樣？她自問都是做這一行，藝人不是有瘦身魔法嗎？說罷她即苦笑自爆：「我生完之後，有人問我什麼時候生？現在是多少個月？我說我剛剛生完了，哈哈。」

後來Nicole以飲食配合運動，成功減磅做回靚媽，由年多前更迷上打泰拳，使身材線條愈來愈美，問到當初接觸泰拳是否為了減肥？她表示：「其實又不只是為身材的改變而令我想接觸泰拳，應該這樣說，我生完小朋友後，我會拍片講健康飲食，怎樣去做運動，怎樣有一個開心生活，其實我生完第一、二個小朋友後，一路目標都是希望到八十歲都是身體健健康康，我可以抱到將來的孫兒，有健康一點的體魄。」

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一年多前開始接觸泰拳

為了擁有健康身體，Nicole開始找一個持之以恆的方法，最終發現自己很喜歡打泰拳，她說：「好像我現在戒了糖，是瘦了點，但其實運動真的很重要，我都想找到一項運動是我會覺得有多點興趣，我以前都有試過為減肥去做健身，做一會瘦了少少，覺得很悶又不去做，恰巧我認識了Christy，即是現在的泰拳教練，接觸後，一開始都只是試試，找些東西做做，看有沒有新的嗜好可以發掘，然後打一打又發現挺開心。」於是她便堅持了下來。

Nicole又覺得不應數住自己多久來做一次運動，也不要想每次來到要怎樣，因為只要看到每個月有少少進步，其實都會有成就感，令她感到驚喜的是，她檢查體重和體脂肪時，發現由她年多前開始接觸泰拳，到現在差不多減了4%的體脂肪。

希望40歲生日擁有更漂亮身形

至於現在是不是最佳狀態？Nicole就表示可以再好一點：「我即將20加20歲，我覺得狀態是可以更加好的，所以我不久後的生日，我想給自己的禮物，就是有一個漂亮一點的身形，這都是我現在跟教練一起做的事情。」

問到她「變靚啲」的動力是否來自其他東張女神？她直言沒有女神的枷鎖，努力做運動全因為兩個小朋友，希望有更好的魄力陪伴他們，並寄語減肥中的媽媽或剛生完BB的媽媽：「不要想其他人，不要跟別人比較，所以我現在都不會想我的同事有多Fit有多美，其他的東張女神有多青春活力，最重要是做好自己。」

場地：FIGHT HOUSE HONG KONG

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