癌症殺手｜37歲工程師持續血便　誤當痔瘡半年後大腸癌亡【附7大癌症警號】

【大腸癌／癌症／痔瘡／血便／癌症】如果發現大便有血，當心屬大腸癌！有台灣醫生分享案例，一名37歲男子持續有血便問題，向工作場所的護理人員諮詢後，認為只是痔瘡，故自行購買藥膏塗抹治療。然而使用藥膏半年後，血便問題並未得以解決，遂到診所求醫，結果檢查後確診患大腸癌；雖然男子有積極接受治療，惟癌細胞早已大範圍擴散，結果半年後就病逝。

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男子持續血便誤以為痔瘡

台灣腸胃科醫生蕭敦仁在健康節目《健康晚點名》中分享一宗臨床案例，一名37歲電子工程師因持續血便前來求醫。男子求診時透露，自半年前開始有持續血便情況，每次去廁所都見到有血滴出，曾為此向工作場所的護理人員諮詢，而護理人員則指應該只是一般痔瘡問題，並建議買痔瘡膏塗抹根治。但男子使用藥膏半年後，「痔瘡」並未得到解決，仍然持續有血便情況，遂到蕭醫生所屬診所求醫。

蕭醫生就建議他先進行大腸鏡檢查，結果大腸鏡才進入肛門口約5厘米，就發現「幾乎四分之三圈都是腫瘤」，隨即進行切片檢驗，最終確定屬大腸癌。醫生後來緊急轉介男子到醫院進行詳細檢查和治療，雖然男子有積極接受抗癌治療，可惜癌細胞早已擴散到整個腹腔，即使外科醫生有為他進行開刀手術也無能為力，最終男子於術後6個月就病逝。

蕭醫生提醒大家，雖說糞便潛血大部分都是痔瘡，但也不能抱著僥倖心態，「看到血便千萬不要以為是痔瘡」，應保持謹慎並及早接受大腸鏡檢查，避免生命危險。

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大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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大腸癌與痔瘡的分別

本港外科專科醫生梁金豐曾指出，整條大腸都有機會長腫瘤，腫瘤長在大腸哪個位置，很影響手術的做法。「接近一半腸癌發生在直腸或結腸較出位置，也較易從篩查中發現大便隱血揭發病情。若施行手術切除，需切除足夠的腸道，連帶腫瘤的相關淋巴組織也需一併切除，手術後把腸道駁回。」梁醫生指現時技術，若腫瘤長在肛門上4厘米也可駁回，惟不幸腫瘤長得非常接近肛門，有可能需犠牲肛門，不能保留肛門而需用永久造口。

把大腸癌的徵狀誤作痔瘡時有聽聞，梁醫生說痔瘡多流出鮮紅血液，甚至血液是滴出來。癌腫瘤的血呈瘀色且往往混在大便中帶潺，誠然大眾有時未必能分得到，此時最好求醫確定。

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