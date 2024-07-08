心肌梗塞︱男子運動後凍水洗頭突心肌梗塞亡　醫生：2大降溫行為高危

▲ 47歲男運動後凍水洗頭突胸悶，揭心肌梗塞搶救無效亡。醫生：2大降溫行為高危！

【心肌梗塞／凍水洗頭／凍水涼／降溫／消暑／護心】天氣炎熱，想快速消暑，就要小心隱藏的健康風險！近日，内地一名47歲男子在運動後用凍水洗頭，結果突然感覺胸悶，送醫證實心肌梗塞，搶救無效身亡。醫生警告，在夏日有2大常見的降溫行為，實際上非常危險，民眾必須警惕糾正習慣。

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據内地媒體報道，近日，一名47歲男子在炎炎夏日運動後，為了儘快降溫，他直接用凍水洗頭。結果，身體雖然瞬間涼爽暢快，但他不久後就出現了持續性胸悶。起初，男子以為自己可能是中暑，强忍著沒去醫院；但幾個小時後，男子的情況非但沒好轉，胸悶同時還伴隨胸痛。最終，男子被醫院診斷為心肌梗塞，搶救無效離世。

醫生揭成因：2大降溫行為高危

據了解，男子長期保持積極運動習慣，身體非常健康，但為何又觸發了嚴重的心血管問題，導致死亡？對此，上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌表示，這是因為突如其來的凍水刺激，觸發了身體極端反應，導致悲劇發生。

雷著斌分析，冲凍水涼看似無害，實際上這種降溫方式非常危險：

當人體處於高溫狀態，毛孔會張開以促進汗水排出，有助於降低體表溫度。但若這時突然用冷水洗澡，受到冷刺激的毛孔會急劇收縮；同時，體內的交感神經也會因應刺激而變得興奮，這可能導致血壓急劇上升和心律不整，嚴重時引發心梗。

雷著斌建議，夏季降溫措施不宜太極端，洗澡時應選擇適當的水溫，避免與體溫差距過大，給身體一個溫和的過渡，讓體溫逐漸下降。這樣能夠避免對心血管系統造成潛在威脅，同時能更好地維護身體健康。

另外，雷著斌還强調，民眾應警惕以下2種可能損害心腦血管健康的過激降溫行為：

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心肌梗塞徵兆

可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

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夏季保護心臟與腦血管4大好習慣

1. 合理飲食

2. 適量補水

3. 適度運動

4. 規律作息與充足睡眠

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