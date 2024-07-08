  • 32°C
香港時間 : 2024708日 (一) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心肌梗塞︱男子運動後凍水洗頭突心肌梗塞亡　醫生：2大降溫行為高危

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

47歲男運動後凍水洗頭突胸悶，揭心肌梗塞搶救無效亡。醫生：2大降溫行為高危！

【心肌梗塞／凍水洗頭／凍水涼／降溫／消暑／護心】天氣炎熱，想快速消暑，就要小心隱藏的健康風險！近日，内地一名47歲男子在運動後用凍水洗頭，結果突然感覺胸悶，送醫證實心肌梗塞，搶救無效身亡。醫生警告，在夏日有2大常見的降溫行為，實際上非常危險，民眾必須警惕糾正習慣。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

據内地媒體報道，近日，一名47歲男子在炎炎夏日運動後，為了儘快降溫，他直接用凍水洗頭。結果，身體雖然瞬間涼爽暢快，但他不久後就出現了持續性胸悶。起初，男子以為自己可能是中暑，强忍著沒去醫院；但幾個小時後，男子的情況非但沒好轉，胸悶同時還伴隨胸痛。最終，男子被醫院診斷為心肌梗塞，搶救無效離世。

醫生揭成因：2大降溫行為高危

據了解，男子長期保持積極運動習慣，身體非常健康，但為何又觸發了嚴重的心血管問題，導致死亡？對此，上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌表示，這是因為突如其來的凍水刺激，觸發了身體極端反應，導致悲劇發生。

雷著斌分析，冲凍水涼看似無害，實際上這種降溫方式非常危險：

當人體處於高溫狀態，毛孔會張開以促進汗水排出，有助於降低體表溫度。但若這時突然用冷水洗澡，受到冷刺激的毛孔會急劇收縮；同時，體內的交感神經也會因應刺激而變得興奮，這可能導致血壓急劇上升和心律不整，嚴重時引發心梗。

雷著斌建議，夏季降溫措施不宜太極端，洗澡時應選擇適當的水溫，避免與體溫差距過大，給身體一個溫和的過渡，讓體溫逐漸下降。這樣能夠避免對心血管系統造成潛在威脅，同時能更好地維護身體健康。

另外，雷著斌還强調，民眾應警惕以下2種可能損害心腦血管健康的過激降溫行為：

點擊圖片放大
+2

心肌梗塞徵兆

可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

點擊圖片放大
+5
+4

夏季保護心臟與腦血管4大好習慣

1. 合理飲食

2. 適量補水

3. 適度運動

4. 規律作息與充足睡眠

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    飲食攻略｜80個國家飲食實證「6大長壽食物」　有效預防中風死亡率減30%
    12:33 2024/07/03
    飲食攻略｜80個國家飲食實證「6大長壽食物」　有效預防中風死亡率減30%
    Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人士高危
    17:58 2024/07/02
    Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人士高危
    心肌梗塞｜台知名中醫師赴日旅遊突心臟病發猝逝　好友醫悲痛證實：不到40歲【附心肌梗塞7大症狀】
    10:11 2024/06/28
    心肌梗塞｜台知名中醫師赴日旅遊突心臟病發猝逝　好友醫悲痛證實：不到40歲【附心肌梗塞7大症狀】

    你可能感興趣

    飲食攻略｜80個國家飲食實證「6大長壽食物」　有效預防中風死亡率減30%
    12:33 2024/07/03
    飲食攻略｜80個國家飲食實證「6大長壽食物」　有效預防中風死亡率減30%
    Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人士高危
    17:58 2024/07/02
    Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人士高危
    心肌梗塞｜台知名中醫師赴日旅遊突心臟病發猝逝　好友醫悲痛證實：不到40歲【附心肌梗塞7大症狀】
    10:11 2024/06/28
    心肌梗塞｜台知名中醫師赴日旅遊突心臟病發猝逝　好友醫悲痛證實：不到40歲【附心肌梗塞7大症狀】
    健康問題 網絡熱話 天氣 養生 心肌梗塞 中暑

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
    IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
    IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
    愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
    愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
    【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
    【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
    食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
    食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影