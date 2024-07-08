天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義

▲ 鄭俊弘和何雁詩發起《Angels Within Us 天使綜合症慈善演唱會》。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】由鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）發起《Angels Within Us 天使綜合症慈善演唱會》於昨晚（7月7日）假戲曲中心大劇院舉行。

鄭俊弘夫婦的2歲兒子鄭讚廷（Asher）不幸確診患上罕見疾病「天使綜合症」，面臨發育遲緩、語言障礙及嚴重功能障礙等重重挑戰。作為父母，他們切身體會到罕見病患者及家屬的需求，希望透過演唱會，引發公眾共鳴，讓更多人了解天使綜合症及其他罕見病。

天使綜合症丨鄭俊弘夫婦今晚辦天使綜合症慈善騷 何雁詩兒子睇綵排興奮彈琴打鼓

▲ 《Angels Within Us 天使綜合症慈善演唱會》鄭俊弘和何雁詩。

天使綜合症丨梁詠琪動人獻聲

演唱會邀請多位家喻戶曉的歌手參與，當晚由梁詠琪動人的聲音導航《一封天使家長的信》與鄭俊弘和何雁詩溫馨的合唱《You are my sunshine》中拉開序幕，其間大螢幕播出媽媽給患上天使綜合症女兒的親筆信。

之後，JW王灝兒首先出場，呼籲觀眾聆聽天使綜合症患者的故事，感受愛的力量。小肥則稱天使綜合症患者的家人為「天使管理員」，不辭勞苦地照顧家中的小天使。

Regen C坦言，天使綜合症家庭樂觀的態度值得每個人學習，以孕育出最好的自己。方力申表示，正因為特殊兒童和其他學生不同，我們才需要給予他們更多關懷。

蘇永康稱讚何雁詩和鄭俊弘有迎難而上的決心，這份勇敢值得我們學習。而音樂總監Johnny Yim 認為：「因為愛讓我們繼續向前，大家都是很幸福的人。」

▲ 《Angels Within Us 天使綜合症慈善演唱會》鄭俊弘和何雁詩。

天使綜合症丨鄭俊泓夫婦哽咽

在演唱會尾聲，鄭俊泓與何雁詩在演唱《跌落凡間的天使》時，感謝各單位協助哽咽道：「感謝所有天使的守護，讓不可能變成可能，希望讓更多特殊需要的家庭知道，你並不是孤單一個。」鄭俊弘亦坦言：「我深信Asher在我們生命中的出現有他的意義，讓我們能勇敢站出來為天使綜合症患者發聲，用愛影響大家。」

演唱會在觀眾熱烈的掌聲中圓滿落下帷幕，盼社會未來繼續能共同關注天使綜合症及其他罕見病患者。同時，此次活動特別邀請30位天使綜合症患者及家長，讓他們一同感受這份愛與鼓勵，「雲彩行動」亦於場外設置攤位，協助大眾進一步了解天使綜合症。

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天使綜合症丨Asher開騷前睇綵排

因為Asher對響亮的聲音和黑暗的地方非常敏感，所以昨晚沒有到場，不過在綵排時，鄭俊弘夫婦有帶兒子到會場，囝囝還在舞台上高興地玩打鼓及彈琴。

在何雁詩完騷後受訪稱：「想佢（兒子）可以見下啲歌手朋友，一嚟佢哋上台講返啲天使綜合症，希望佢哋meet下一個有呢啲咁嘅症嘅小朋友，同埋等佢哋認識多啲，靠佢哋去影響其他人，比淨係我哋兩個講有用。」

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至於兒子教育方面，鄭俊弘稱：「同埋管教，佢就算聽唔明都好，我都會喺佢耳邊講啲道理。」他並透露Asher喜歡聽音樂，稱：「佢好鐘意音樂，我日日就畀音樂佢聽。」何雁詩補充指：「佢見到舞台set鼓，拍得好開心，見到佢開心，我哋就開心。」

是次演出籌得善款近7位數字，鄭俊弘夫婦並計劃於網上成立新頻道分享特殊家庭的生活，而書展亦會舉行相關活動。

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