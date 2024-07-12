胃癌食療︱32歲男不煙不酒罹胃癌　切全胃暴瘦53磅公開日常餐單【附胃癌6大症狀】

【胃癌／賁門癌／切胃／暴瘦／癌症】食得是福！內地一名男子患胃癌後切除全胃，體重不但暴跌53磅，平日更需要至少吃8餐補充營養和熱量。他悲嘆自己為何不煙不酒卻會罹患胃癌，自嘲自己如今「如殘疾人士一樣」，進食模式回歸嬰兒般。雖然康復路漫長，但他仍遵從醫囑，好好吃飯養胃。

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不煙不酒卻罹癌

該名32歲內地男子在社交平台「小紅書」上發文，指自己今年確診賁門癌（屬於胃癌一種），在5月時做手術切除全胃。男事主身高有1米85，患癌前體重約83公斤（約182.9磅），切除全胃後暴瘦至59公斤（約130磅），體重暴跌53磅。切除胃部後，他還有後續4至5次化療，坦言「非常折騰」。男事主本身沒有不良習慣，不煙不酒，卻突然確診胃癌，自嘲「命不好」。

我同事一直喝酒擼串火鍋也沒見他胃不舒服，做胃鏡居然正常。我不喝酒不抽煙的反而得了這種病，只能說命不好，現在既然全切了就只能面對現實。

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公開術後餐單 一日至少8餐

帖文下有很多網民好奇，切除全胃後可以如何消化食物，男事主後來再發文公開自己術後一日8餐，指自己切除全胃後，「覺得自己跟殘疾人沒有甚麼區別」，術後一開始只能夠吃營養粉加粥，再配搭魚肉。後來他慢慢能夠吃更多的食材，遂調整心態專心養胃進補。他公開一日8餐如下：

早上6時許： 餐單：一碗南瓜粥配魚肉，任何魚肉都可以，例如泥鰍、黃鱔 早上8時： 喝腸粉或營養粉，配搭餅乾，沾水泡軟再吃 早餐10時： 吃個水果，如番茄或奇異果，主要是補充維他命C 中午12時： 午餐吃粥配魚，如早餐一樣；吃完先睡午覺 下午2時/3時左右： 喝腸粉或營養粉，同時亦要準備出去運動一下 下午5時： 運動後回家可以準備吃晚飯：粥配魚肉，亦可加配魚湯，因醫生建議他每天要至少吃掉一條魚，以作補充營養 其餘時間：可吃水果或果泥充飢

男事主形容進食方式如同嬰兒一樣，一天至少7至8餐，換言之「一餓就要進食」，不然體重就會一直下降。他指有時候真的吃膩或吃不下，還是要逼自己多吃，如將水果打成泥狀喝下；此外吃飯時亦要細嚼慢嚥，加上運動和調整情緒，慢慢康復。

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胃癌有年輕化趨勢 東方人及年輕女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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