  • 31°C
香港時間 : 2024712日 (五) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胃癌食療︱32歲男不煙不酒罹胃癌　切全胃暴瘦53磅公開日常餐單【附胃癌6大症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【胃癌／賁門癌／切胃／暴瘦／癌症】食得是福！內地一名男子患胃癌後切除全胃，體重不但暴跌53磅，平日更需要至少吃8餐補充營養和熱量。他悲嘆自己為何不煙不酒卻會罹患胃癌，自嘲自己如今「如殘疾人士一樣」，進食模式回歸嬰兒般。雖然康復路漫長，但他仍遵從醫囑，好好吃飯養胃。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

不煙不酒卻罹癌

該名32歲內地男子在社交平台「小紅書」上發文，指自己今年確診賁門癌（屬於胃癌一種），在5月時做手術切除全胃。男事主身高有1米85，患癌前體重約83公斤（約182.9磅），切除全胃後暴瘦至59公斤（約130磅），體重暴跌53磅。切除胃部後，他還有後續4至5次化療，坦言「非常折騰」。男事主本身沒有不良習慣，不煙不酒，卻突然確診胃癌，自嘲「命不好」。

我同事一直喝酒擼串火鍋也沒見他胃不舒服，做胃鏡居然正常。我不喝酒不抽煙的反而得了這種病，只能說命不好，現在既然全切了就只能面對現實。

點擊圖片放大
+3
+2

公開術後餐單 一日至少8餐

帖文下有很多網民好奇，切除全胃後可以如何消化食物，男事主後來再發文公開自己術後一日8餐，指自己切除全胃後，「覺得自己跟殘疾人沒有甚麼區別」，術後一開始只能夠吃營養粉加粥，再配搭魚肉。後來他慢慢能夠吃更多的食材，遂調整心態專心養胃進補。他公開一日8餐如下：

早上6時許：

餐單：一碗南瓜粥配魚肉，任何魚肉都可以，例如泥鰍、黃鱔

早上8時：

喝腸粉或營養粉，配搭餅乾，沾水泡軟再吃

早餐10時：

吃個水果，如番茄或奇異果，主要是補充維他命C

中午12時：

午餐吃粥配魚，如早餐一樣；吃完先睡午覺

下午2時/3時左右：

喝腸粉或營養粉，同時亦要準備出去運動一下

下午5時：

運動後回家可以準備吃晚飯：粥配魚肉，亦可加配魚湯，因醫生建議他每天要至少吃掉一條魚，以作補充營養

其餘時間：可吃水果或果泥充飢

男事主形容進食方式如同嬰兒一樣，一天至少7至8餐，換言之「一餓就要進食」，不然體重就會一直下降。他指有時候真的吃膩或吃不下，還是要逼自己多吃，如將水果打成泥狀喝下；此外吃飯時亦要細嚼慢嚥，加上運動和調整情緒，慢慢康復。

相關文章：胃鏡收費2024丨11間私人胃鏡價錢大比併　最平$4800

胃癌有年輕化趨勢 東方人及年輕女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

點擊圖片放大
+6
+5

引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

癌症殺手︱28歲微胖女極端斷食減肥胃痛半年　醫生揭患胃癌：勿輕視斷食期間不適症狀
17:51 2024/04/22
癌症殺手︱28歲微胖女極端斷食減肥胃痛半年　醫生揭患胃癌：勿輕視斷食期間不適症狀
癌症殺手丨28歲金融才俊楊嘉驃不敵胃癌離世　醫生拆解胃癌：出現3症狀或屬中末期
13:56 2024/05/23
癌症殺手丨28歲金融才俊楊嘉驃不敵胃癌離世　醫生拆解胃癌：出現3症狀或屬中末期
胃癌風險｜全家7人齊染幽門螺旋菌1人驗出胃癌　醫生：一人感染全家高危
10:46 2024/06/06
胃癌風險｜全家7人齊染幽門螺旋菌1人驗出胃癌　醫生：一人感染全家高危
胃癌危機︱孕婦常反胃作嘔以為孕吐　終因1症狀求醫揭患末期胃癌
18:59 2024/06/06
胃癌危機︱孕婦常反胃作嘔以為孕吐　終因1症狀求醫揭患末期胃癌
誤墮騙案｜父親暴瘦剩50KG揭患末期胃癌　女兒驚悉應急錢全被「祈福黨」騙光【附胃癌8大成因+6大症狀】
17:48 2024/06/13
誤墮騙案｜父親暴瘦剩50KG揭患末期胃癌　女兒驚悉應急錢全被「祈福黨」騙光【附胃癌8大成因+6大症狀】

你可能感興趣

癌症殺手︱28歲微胖女極端斷食減肥胃痛半年　醫生揭患胃癌：勿輕視斷食期間不適症狀
17:51 2024/04/22
癌症殺手︱28歲微胖女極端斷食減肥胃痛半年　醫生揭患胃癌：勿輕視斷食期間不適症狀
癌症殺手丨28歲金融才俊楊嘉驃不敵胃癌離世　醫生拆解胃癌：出現3症狀或屬中末期
13:56 2024/05/23
癌症殺手丨28歲金融才俊楊嘉驃不敵胃癌離世　醫生拆解胃癌：出現3症狀或屬中末期
胃癌風險｜全家7人齊染幽門螺旋菌1人驗出胃癌　醫生：一人感染全家高危
10:46 2024/06/06
胃癌風險｜全家7人齊染幽門螺旋菌1人驗出胃癌　醫生：一人感染全家高危
健康問題 食譜 化療 午餐 早餐 癌症 醫生 熱量

最高瀏覽

網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
急症室最長等候時間（07月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間16:05）
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】