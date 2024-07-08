美食推介｜JW萬豪酒店魚吧重磅回歸 必試龍躉魚骨闊條麵＋藍蝦他他＋爆餡蟹餅

JW萬豪酒店池畔戶外海鮮餐廳魚吧經全面升級後，正式重磅回歸。店舖主打可持續餐飲概念，採用高質可持續海鮮及新鮮本地食材，為食客打造海鮮盛宴。

除了繼續提供多款人氣菜式，更驚喜帶來經改良的蟹餅、龍躉魚骨闊條麵等新餐點，海鮮控絕對不容錯過。以下立即為你推介！

晶瑩剔透藍蝦他他極鮮甜

魚吧由酒店行政總廚黃致銓及餐廳主廚黃學文主理，二人帶領團隊設計一系列全新美饌，帶來「鮮」氣滿滿的升級體驗。

▲ 龍蝦魚骨闊條麵口感特別，帶淡淡魚香。（$620）

主廚嚴選極之稀有，於世界最大的潟湖水域中養殖的法國藍水晶蝦來製成刺身他他。藍蝦他他如玻璃般晶瑩剔透，不但爽口彈牙，其鮮甜度更勝其他品種，嚥後口中仍留有餘香。配上惹味莎莎醬、辣椒青檸醬更加開胃提鮮。旁邊放上牛油果天婦羅，薄身麵衣添層次，炸後的牛油果更絲滑，散發淡淡果香。

▲ 新鮮即開生蠔（時價）來自世界各地，每日提供 8 款頂級品種。

若喜歡炸物，就不能錯過魚吧蟹餅。經改良後的蟹餅以純珍寶蟹肉裹日本麵包糠再煎，外層香口酥脆，內裏布滿絲絲蟹肉，口感大滿足。在表面淋數滴檸檬汁更清新解膩，或蘸少許自家他他醬，鮮味再升級。

龍躉魚骨磨粉變闊條麵

主食方面，人多的話可揀時令的可持續鮮魚，分量極大，燒烤、香煎任君選擇。另有白酒忌廉汁煮新西蘭青口，大隻飽滿兼爆汁，可選擇配麵包或薯條，索汁麵包極濃郁。

▲ 2 至 4 人份凍海鮮拼盤，生蠔、帝王蟹腳、波士頓龍蝦、法國藍蝦、新西蘭青口等包羅萬有，款款都鮮甜肥美。（$1,680）

麵食愛好者也有意大利麵、闊條麵可選擇，西班牙紅蝦意大利麵的珍寶紅蝦比手掌還大，蝦膏香濃、蝦肉厚實，味道鮮甜。配上自家製龍蝦汁，彈牙的寬條意大利麵掛汁一流，一試上癮。另外不得不推介龍蝦魚骨闊條麵，這道菜原來內有乾坤，闊條麵竟由魚骨製成！為減少廚餘從源頭減廢，魚吧經過多番試驗，最終成功將龍躉魚骨磨成粉，再加入無麩質麵粉製成闊條麵。魚骨闊條麵口感特別，咀嚼後猶如啖啖綿滑魚蓉，香而不腥，更含豐富鈣質。

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透心涼原個檸檬特飲

食海鮮當然要配靚酒，魚吧調酒師特製多款帶熱帶果及香草味道的特色雞尾酒。若不喝酒，則必試由原個檸檬製成的檸檬特飲。坊間的檸檬特飲大多要不偏甜，要不太澀，魚吧的冰凍檸檬特飲加入果皮，混和湯力水、黃糖及糖漿，甘香微甜，毫不苦澀，炎熱時飲用更覺透心涼。甘澀的味道尤其醒胃，配藍蝦他他更有提鮮之效；除此之外，也有無酒精雞尾酒，如Grapefruit Coriander、Marine Snow可供選擇，味道同樣清新。

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魚 吧

營業時間：12nn - 10pm（星期一至日)

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店7樓

電話：2810 8366

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