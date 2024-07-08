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虛假學歷︱中大稱不會為追KPI把關上妥協　曾揭學生持偽造錄取信入學已報警處理

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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中文大學入學及學生資助處長王家徹指，中大不會為追趕收生績效指標（KPI），在把關方面妥協。（梁偉榮攝）

香港大學經管學院揭發有至少30多名學生以假學歷申請入學，中文大學入學及學生資助處處長王家徹今（8日）回應指，中大不會為追趕績效指標（KPI），在收生把關方面妥協，提到會要求報稱曾於海外留學的申請者出示海外留學簽證，但曾有個別學生未能出示相關證明不獲錄取；亦有學生手持偽造的錄取通告書嘗試入學，當時已報警處理。他亦提到，廉政公署近期已主動接觸中大，就申請入學系統與程序進行檢討。

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王家徹表示，大學聯招據DSE分數收生、系統成熟，基本上已是「滴水不漏」，難以從中造假。至於非聯招招生方面，他則稱，中大近3年未發現有學生以假學歷報讀本科課程，但曾有學生未能交出海外留學簽證作核實等可疑情况，而不獲發錄取通知書，並提到若申請者就讀學校背景資料較少、辦學歷史短，會要求學生進一步提供資料核查。

王家徹亦透露，去年8月有學生手持懷疑由中介機構偽造的錄取通知書嘗試入學，該學生聲稱曾參與入學面試，並取得由他簽署的錄取通知書，故他懷疑中介「找演員假扮教授面試」，當時已立即報警處理，並重申中大並無與任何中介合作，亦不會有價目表、出現支付數十萬元便確保取得學位的情況。他又強調，中大有做好把關工作，如要求海外申請者提供學歷證明、成績表、學生簽證等文件，若個別申請者未能符合要求，大學寧願不向其提供學位，維持收生公平性，絕不會因院校之間的競爭，為追趕錄取人數及KPI，而在把關方面妥協。

記者：梁凱婷

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