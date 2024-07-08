最型公公｜夏韶聲見證孫仔油天小學畢業 　發掘音樂天份培育新一代結他手

▲ 夏韶聲見證孫仔小學畢業，發掘音樂天份培育新一代結他手。

【香港藝人動向/夏韶聲/油蔴地天主教小學/小六畢業禮】年屆71歲有「香港搖滾之父」之稱的夏韶聲(Danny Summer)，近年過著低調的生活很少公開露面。早前，他在社交平台高調大曬參加外孫賴尚摯（Kyle）小六畢業禮照片，及拍片分享自己參加完畢禮後好感觸。影片一出，網民亦紛紛留言表示祝賀，並大讚「呢個公公真係太有型，恭喜夏爺同孫仔」。

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近日夏韶聲於IG貼出與外孫Kyle的合照，透露參加外孫Kyle的小學畢業禮。除了IG，他亦上載了一段影片，片中他表示自己讀得書少，自己從未試過有這大型的畢業典禮，當年錯過兩名女兒的畢業典禮，慶幸自己能夠看到外孫畢業。

Kyle小時候入讀九龍塘啟思幼稚園，其後升讀油蔴地天主教小學，夏韶聲表示為了保護家人，一直都沒有洩漏風聲，直到今次畢業禮，是他6年來首次踏入學校，及在網上貼出學校照片。夏韶聲參加外孫的畢業禮當日，看到很多家長都舉起手機記錄小朋友重要時刻，又稱只有家長才會感受良多，那怕只是一個小小的典禮，對家長來説是那麼的重要，那麼的感動！

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夏韶聲｜感情多姿多彩

夏韶聲除了是UFO發燒友，亦是樂壇上首屈一指低音結他（Bass）高手，不過近年他已很少公開露面。兒孫滿堂的夏韶聲以湊孫為樂，多位孫兒都遺傳他的音樂天份。

而感情方面，夏韶聲曾有過四段婚姻，第一段在19歲，維持了10年。第二任太太為美國人，維持了3年。第三任太太為智利人，維持了13年。第四任太太為富家女越南華僑Tina，豈料8年後還是離婚收場。他強調4次婚姻已足夠，不會再有第5次婚姻，並稱婚可以不結，但拖不能不拍。目前，他與35歲的女朋友已經拍拖14年，更曾自言現在是過着人生最幸福的日子。

油蔴地天主教小學｜油尖旺區傳統名校

油蔴地天主教小學位於九龍油麻地東莞街41號，俗稱「舊油天」，是一所位於油尖旺區的傳統名校。學校於1968年5月由香港天主教教區創辦，1968年9月2日正式開學。2000至2001年度9月開始推行全日制，下午校留在原址校舍，上午校遷往海泓道校舍。

2023年升中派位，油蔴地天主教小學獲派首3志願的比率約85.9％，獲派首志願比率則為約77%，約7成派獲派Band1「英中」。該校男學生最多獲派九龍華仁書院、九龍聖芳濟書院；女生最多獲派真光女書院，亦有不少學生獲派往男女校如伊利沙伯中學、銘基書院等華仁書院(九龍)、拔萃男書院、喇沙書院、英華書院等。

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