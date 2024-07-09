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網約車｜田北辰倡初期增5000個私家車載客取酬牌照　吳傑莊：視乎需求

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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運輸署今年稍後會調查乘客需求及轉變。（梁偉榮攝）

政府建議規管網約車平台，目標在明年訂定立法建議。運輸署今年稍後會調查乘客需求及轉變等，於6個月內檢視進展情況，預計1年內完成。視乎研究結果，將評估未來規管建議下可以透過平台提供合規服務的車輛類別和數目，以及平台和司機的相關牌證要求等。

實政圓桌立法會議員田北辰今日出席電台節目時建議，日後如果向私家車發出合法載客取酬牌照，初期數目至少要有4千至5千個，可考慮以先到先得形式供申請。

選委界立法會議員吳傑莊認為，是否增加載客取酬的出租車牌照，應視乎市民需求，而非考慮是否影響的士牌價。吳傑莊續指，的士車隊服務即將推出，如果的士網約服務能夠滿足市民需求，或許不必再增發牌照，但相信這方面有一定挑戰，因為5個的士車隊牌照，每個或只有1千至2千輛的士，市民未必可以在短時間內約到車。

張欣宇：應以公眾利益為先

新方向立法會議員張欣宇在社交平台指，網約車和出租車之爭的焦點，在於利益。他認為，處理有關爭議的大方向，應以公眾利益為先，其次是出租車司機的生計，第三是出租車的車主，絕對不能本末倒置，將少數人的利益置於公眾利益之上。

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