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升中派位︱2024年升中派位79%學童獲派首志願　近3年最低

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 5 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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明日（9日）是升中派位放榜日。（資料圖片）

升中派位明日（9日）放榜，本年度參加派位學童人數回升1.75%，79%獲派首志願中學，按年減1個百分點，為2021年以來最低，但仍略高於疫情前水平；91%獲派首三志願，跟去年相同；至於明日才揭盅的中一統一派位結果，則有62%獲派首志願，更按年減4個百分點。

教育局今日公布，本年度有51,393名學生參加升中派位，按年略增1.75%，高於去年及前年的5萬及4.9萬人，但仍低於2021年的5.2萬人。

「自行分配學位」及「統一派位」階段合計，整體獲派首志願的滿意率是79%，為近3年最低，包括比前年83%高峰低出4個百分點；獲派首三志願滿意率為91%，跟去年相同。

其中在統一派位階段，分別有62%及81%獲派首志願及首三志願，兩者均比去年低4個百分點；至於早前獲自行分配學位的學生中，67%獲派首志願學校，按年減1個百分點。

如家長已在選校表格填寫手機號碼，將於明日上午約10時起透過電話短訊（SMS）接收派位結果；如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，亦可於同日上午10時起透過電子平台查閱派位結果。

教育局呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，家長亦應繼續支持和鼓勵子女，避免因個人期望而加重子女負擔。

所有參加派位的應屆小六生，須於明日返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並在周四或周五（11或12日）前往獲派中學註冊。

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記者：馮琪雅

教育局 中學 小學 升中派位

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