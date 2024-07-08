大欖隧道｜政府明年收回專營權　提3個收費方案

▲ 大欖隧道。（王韻青攝）

政府明年收回大欖隧道專營權，並計劃籍接收大欖隧道的契機，適度調低大欖隧道的收費。運輸及物流局今（8日）向立法會提交文件，提出三個擬議收費情景，情景一是維持大欖隧道現時的固定收費結構，並大幅下調私家車、的士及其他商用車輛的收費至劃一45元，私家車和的士收費減幅為約22%，其他商用車輛的收費減幅則介乎約30%至約79%，以體現「效率優先」的原則 。當局指，此收費情景旨在回應社會期望下調隧道費，同時能達致較理想的交通管理效果，預期大欖隧道的車流量將上升並盡用其容車量，但隧道仍維持交通暢順，亦可紓緩屯門公路以至吐露 港公路現時的交通。

大欖隧道三個建議收費方案如下：

情景二同為固定收費，不過私家車、的士及其他商用車輛的收費就劃一35元。當局指預期此情景大幅減費會誘發過量的額外車流，造成大欖隧道擠塞，令包括巴士乘客及貨車在內的大欖隧道使用者均受影響；並料大欖隧道於繁忙時段的車流量將會超過其容車量約5%或以上，行車速度會降低， 隧道入口亦會出現長約700米的車龍，但對進一步疏導屯門公路和吐露港公路的作用並不明顯。

而額外車流卻將增加大欖隧道附近的主要幹道和元朗區內道路的交通壓力，例如元朗區內接駁至元朗引道的支路，以及加劇下游汀九橋現已非常繁忙的交通，有機會令大欖隧道與汀九橋之間的一段青朗公路出現擠塞，出現長約1公里或以上的車龍，或會倒灌至隧道管道出口並影響大欖隧道經支路至屯門公路東行往荃灣方向原本暢順的交通，造成更廣泛擠塞，結果得不償失。因此，當局認為不應採納此水平或以下的收費。如再進一步顯著下調私家車收費並誘發額外車流，其他車種，包括商用車收費有可能需要上調，方可在整體交通管理上作平衡，以避免擠塞；反之亦然。

至於情景三，則是私家車收費隨時段而改變，繁忙時段收費45元、 一般時段收費35元、非繁忙時段收費20元，減幅達22%至66%；的士就全日劃一收 費30元，減幅達48%；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費45元，減幅達30%至79%不等，以簡化收費結構，便利運輸業界運作，與三條過海隧道現時對各車輛類別的收費安排一致。當局指，此情景是回應社會期望盡量下調隧道費，同時以保持大欖隧道交通暢順為原則，有效紓緩屯門公路、吐露港公 路的交通。

當局又稱，大欖隧道及其替代路線的收費水平和交通情況跟三條過海隧道有別，即使在大欖隧道採用分時段收費，調控交通的效果預計未必如過海隧道般明顯，預期此收費情景的整體交通情況將與情景一相若，但預計整體隧道費收入將減少。

當局會在聽取議員及相關持份者的意見後， 敲定大欖隧道的具體建議收費方案，以期在今年第四季提交相關條例草案予立法會審議。

另外，為改善接駁至大欖隧道的交通，運輸署正計劃於博愛迴旋處往凹頭方向增建一條行車線，以提升該出口路段的容車量，令迴旋處周邊的交通更為暢通。路政署已於年4月展開有關工程，並爭取第四季完成相關土木工程。

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