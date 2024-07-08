反恐首案｜稱為拍攝及貪小便宜加入「屠龍」小隊　被告李家田否認曾試槍

▲ 稱為拍攝及貪小便宜加入「屠龍」小隊，被告李家田否認曾試槍。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警案，今（8日）踏入第48日審訊。被告李家田自辯稱，早前認罪的串謀者黃振強曾邀請他到澳門，並支付船票及請食飯。李稱加入「屠龍小隊」因貧窮及貪小便宜，另為拍攝記錄片而已。李承認曾行山，但否認曾試槍及試炸彈，亦沒有管有槍枝。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

現年28歲的被告李家田作供稱，2017至2019年於浸會大學修讀攝影與燈光高級文憑課程，最愛拍紀錄片。李供稱，2019年因沒有繳交最後一期學費，故未能畢業。

李供稱，2019年6月9日立法會「煲底」有示威被拘捕，他自此非常關注社運事件，並帶同攝錄機長時間留守於現場補捉畫面。李供稱，曾參予和平及非和平示威，目的是拍攝紀錄片。

李供稱，當時加入了示威者經常使用的TG應用程式，下載及追蹤不同頻道。李指於2019年8月5日，荃灣發生斬示威者事件，他到場觀察及記錄畫面，並認識了張俊富、張銘裕、嚴文謙及黃振強，李稱與黃較熟稔，其他人只是普通朋友。

李續供的稱加入人數眾多的「荃灣示威群組」，後來變成「屠龍小隊」。李解釋，加入因黃振強經常請他及其他人用膳，他當時全面參與拍攝社會事件，故沒有時間找工作。李形容自己當時很貧窮，而黃「肯資助我，所以我貪小便宜」。

李供稱，「屠龍小隊」於同年8月荃灣的示威活動後開始成名及被報道，李指當時對示威者的故事感到興趣，相信他們背後的故事令他有更多創作靈感。李供稱曾寫下探討內容大鋼、背景、組隊背景等，對成為「真勇武」代名詞之看法、成名代價及真正目標等。

另外，李供稱與黃振豪曾透過TG聯絡，黃邀請他於10月19日前往澳門，他感到「好吸引」，因黃提供食物及船票，並給他2,000元賭場。李續指，黃提供「福利」及資源予群組成員，加上他貪小便宜，對此感到很開心，因有人「肯俾錢我令我有娛樂」。

李承認，因黃提供資助，而他不欲失去資助，會對黃的指示言聽計從，故盡量滿足他的要求。李又指到示威現場，只想了解示威者故事。

李指黃曾私訊他到西貢行山，未有提及試槍、試炸彈及給他槍枝。及至11月16日，黃沒有到場，由張銘裕頂替與李一同行山。李指張銘裕期間與另一批人士會合，之後出發行山。李指張曾兩度著「行遠啲」，之後再會合繼續行山。

同年11月17日上午，李供稱經過磚陣而進入理下，因理大是是重要陣地，有大批示威者，李可以「好容易攞到好多示威者故事」，並非參與暴動或支持任何人。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：林育慧