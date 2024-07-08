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MIRROR隊長丨楊樂文宣布與Luxi分手　Lokman：我們已經分開了一段時間

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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MIRROR隊長Lokman宣布已與Luxi分手。

MIRROR再有成員情變，隊長楊樂文（Lokman）宣布與女友分手！現年34歲的Lokman與女友甄吳露茜（Luxi）拍拖近8年，並經常放閃，似乎「打風都打唔甩」。可是不敵7年之癢，在今日（7月8日）下午，Lokman突然在個人IG突然發文宣布與Luxi和平分手。

Lokman與Luxi分別在個人IG以限時動態方式，上載同一張藍天白雲照及文字，表示彼此已分手了一段日子。同時，表示今次網上交代後，日後對這段關係不會再作任何回應。全文如下：

我們已經分開了一段時間。
相隔一段時間後才公佈，是因為我們也想確認一下事情，確認一下對方，在一個我們都舒適的情況下向大家交代。
分開是和平的，關係是舒適的，我們也已經踏上成長的路上，更加了解自己和對方。
十分感恩一起走過的日子，我們之間只有滿滿的祝福和感謝，希望大家給予我們空間去成長。過後也不會在公開場合對這段關係作出任何回應或討論，希望大家明白與體諒！我們感謝對方！感謝各位！

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見證Lokman成名

Luxi是舞蹈員及模特兒，曾在許冠傑、任賢齊、郭富城的演唱會演出。她參與首個大騷《炫舞場》舞台劇時認識了Lokman，一直支持男友，見證住Lokman在《全民造星》奪季軍，並成MIRROR任隊長。

二人亦不時出雙入對，甚至曾傳兩人結婚，無奈二人卻未能一起走到最後。

而翻看Luxi的個人IG，連日上載到台灣澎湖旅行的照片，Lokman也有按讚。不過，Luxi在5月底曾上載一張照片寫道︰「最近課題︰擁抱自己 練習歸零」現在回看，她當時似在指自己感情狀態。

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