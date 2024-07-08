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版權條例｜政府擬就訓練生成式AI數據及文本提供版權豁免　展開兩個月公眾諮詢

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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訓練生成式AI有機會需要大量文本及數據，政府展開兩個月公眾諮詢提供版權豁免。(資料圖片)

政府今日（8日）公布，就完善《版權條例》（第528章）對人工智能技術發展所提供的保障展開為期兩個月的公眾諮詢。當中擬就訓練人工智能的擬議文本及數據開採於既定條件下，提供豁免。

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商經局的諮詢文件表示，擬議文本及數據開採豁免在現代科技世界中日漸普及和重要，有助訓練人工智能系統。透過豐富用於訓練人工智能的數據庫的規模、種類和質素，可提高人工智能的生產力效益。引入擬議文本及數據開採豁免有利於吸引更多創科企業及人才來港投資和從事人工智能產業，有助香港發展成國際創科中心。

文件指出，目前有人工智能開發者，正與版權作品的生成式人工智能模型進行談判。另外，生成式人工智能領域的主要開發者已開始提供針對特定模型而設的自願「選擇退出」方案 ，讓版權擁有人阻止其網上的版權作品被用作訓練相關的人工智能模型，版權擁有人可以透過發出通知或以指明的數碼方法表明其選擇退出。

當局表示，已審慎考慮所有相關情況。 鑑於引入擬議文本及數據開採豁免所帶來的整體效益，特別是推動及促進人工智能科技和產業發展；亦考慮到大部分可能的不足之處可藉為版權擁有人提供適當保障而抵消 ， 政府認為有理據在《版權條例》下引入擬議文本及數據開採豁免。

當局亦建議，為維持適當的權益平衡，經考慮其他司法管轄區的相關條文後，如版權作品有特許計劃可供應用，或 版擁有人已表明保留其權利 (即「選擇退出」選項 )， 則相關文本及數據開採活動即屬未經授權。

文件向公眾諮詢，擬議文本及數據開採豁免應附有哪些條件， 以適當平衡版權擁有人與版權使用者之間的合法權益 ，並符合香港的最佳利益。

 

 

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